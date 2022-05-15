陳樂怡：恒指宜守19200點　分注收集創科實業

俄烏戰事以及內地防疫封控措施加劇環球通脹壓力，美國4月CPI再超預期。加上聯儲局官員多番發表鷹派言論，市場憂慮美聯儲激進加息，導致經濟陷入衰退。而美國實際利率轉正，連帶經濟前景偏淡，促使資金流出股市。人民幣貶值壓力持續，未來一周將會公布中國4月三頭馬車表現，以及5月LPR。後市觀乎中國有何維穩措施出台。外圍加快收水，股市波動加劇，恒指宜守19,200點，相當於9倍預測市盈率水平。倘若失守，或會回試3月低位(18,235點)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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