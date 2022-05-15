陳樂怡：恒指宜守19200點 分注收集創科實業
2022年05月15日 08:00
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俄烏戰事以及內地防疫封控措施加劇環球通脹壓力，美國4月CPI再超預期。加上聯儲局官員多番發表鷹派言論，市場憂慮美聯儲激進加息，導致經濟陷入衰退。而美國實際利率轉正，連帶經濟前景偏淡，促使資金流出股市。人民幣貶值壓力持續，未來一周將會公布中國4月三頭馬車表現，以及5月LPR。後市觀乎中國有何維穩措施出台。外圍加快收水，股市波動加劇，恒指宜守19,200點，相當於9倍預測市盈率水平。倘若失守，或會回試3月低位(18,235點)。
美國總統拜登表示，要將壓通脹視為國內首要任務，並提出研究削減對華關稅。美國通脹高企，蠶食民眾實際收入，適逢美國年底中期大選，料會積極對抗通脹，因此有明確誘因調整關稅，或可成為出口股的潛在催化劑。其中，創科實業(00669)去年在原料價格及物流成本上升下，毛利率仍可取得改善0.5個百分點，連續第13年錄得增長，反映其產品競爭力及定價能力。近期股價回調，主要由於市場憂慮在加息周期下，美國房地產市場降溫，削弱裝修用具需求。以及內地防疫封城，影響供應鏈運作。公司往績反映不同的行業周期具備充足的應對能力，而估值上預測市盈率已回調至低於10年平均水平。投資者可分注收集，作中線部署。
投資者對於經濟前景的憂慮，拖累國際油價由高位回落。然而，由於上游投資不足，新增產能有限，加上地緣政治因素，歐美制裁俄羅斯，原油市場面臨結構性缺口，將會支持油價於高位波動。中國海洋石油(00883)作為純上游的油企，最直接受惠於高油價。加上，其於「三桶油」經營效率最高，盈利能力較強。預測市盈率約4倍，股息率逾10厘。估值吸引，建議收集。目標價12元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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