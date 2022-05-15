曜熊理財：美元貨幣基金成亂市下避險之選

美股持續動盪，隨着滯脹風險繼續增大，美股下行風險隨之大幅增加。雖然不能低估熊市中的反彈，但上升空間有限，美股大起大落，因為投資者擔心美國聯儲局無法在控制通脹的同時，避免美國經濟陷入衰退。

聯儲局不考慮加息75點子後，美股曾大漲，道指漲逾900點，不過無以為繼，市場開始懷疑聯儲局在控制通脹方面做得是否足夠、能否在控制通脹的同時避免經濟衰退。受此影響，美股暴跌，道指曾重挫逾1,000點，創5年來最大單日跌幅，完全抹去漲幅。

美國目前加息周期的利率峰值預計將在2023年中期達到3.5%左右，但聯儲局的加息速度遠高於英倫銀行(英國央行)和歐洲央行，中國更減息，貨幣市場預計，美國將在今年剩餘時間內再升息200點子，使基準利率接近3%，而歐洲央行預計將升息92點子，僅會使基準存款利率達到正值。

從過去20年來看，加息50點子已經是相當激進。美國國債收益率繼續攀升，基準的10年期美債收益率攀升至3.083%，更一度突破3.2%，創2018年底以來最高水平，科技股則普遍下跌。交易員擔心全球經濟衰退可能抑制石油需求，原油期貨價格大幅下挫，並導致能源板塊下滑。

由於擔心聯儲局控制通脹的措施可能導致經濟衰退，避險需求興起，投資者紛紛湧向美元避險，美匯指數再度衝破104關，美國債股雙跌，全球金融市場皆受影響，中港基金表現並不理想，美元貨幣基金是目前最好的選擇。

曜熊理財策略董事馬煒喬