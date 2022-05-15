鄺紫珊：A股破底危機料紓緩　聚焦科技及新能源

受疫情影響，內地封城防控措施令股市波動加劇，隨着近期疫情似有逐漸改善迹象，內地餐飲消費、貨運及卡車物流情況也稍為紓緩，部分地區的工廠也有計劃稍後陸續復工，估計疫情最壞時刻可能已經過去。

近期內地從政策層面來嘗試振奮市場信心，除加大基建投入的力度，也推出促進消費、刺激內需的政策等，旨在再次強調要穩經濟保增長。內地股市於4月下旬曾出現低位，之後又曾出現反彈勢頭，其中中小型股的反彈力度相對強勁，現時股市有可能在築底階段。

從後市來看，中國疫情仍需觀察，其「動態清零」政策不會改變，觀乎目前新冠病毒的傳播及確診數目在進入高峰期後的幾個星期，感染人數也會隨之逐步回落。

以香港為例，目前確診病患已回落至單日200多宗，隨着防疫措施陸續放寬，市民生活逐步回復正常。因此，內地在經歷最嚴峻的時期後，再過一段時間，社會民生等經濟活動也會恢復，部分城市的封城措施只會再維持一段時間。

另一方面，在政府政策的大力支持下，預料與中國科技自主及創新政策與消費升級等相關題材的行業發展趨勢將會持續，若短期在市場處於相對低位的情況，投資者可考慮分批布局，其中聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等題材的股份，將是未來中國發展及轉型的關鍵產業，而屬於內地指數成分股的也多屬於該趨勢產業的龍頭企業，其成長性更是值得期待及注視。

隨着上海疫情好轉、內地持續推出穩經濟的政策，加上美國將可能調低或取消進口關稅等利好消息，這將可能紓緩A股破底的危機，投資者可持續關注政策支持的科技發展領域及新能源板塊等。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊