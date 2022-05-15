【星期一‧炒啲乜】息魔拍門股民窮　恒指兩萬關阻力大？

「五窮月」剛過一半，恒生指數月內暫累跌逾1,000點，並已失守兩萬點大關，五窮應驗了一半，而5月下旬能否收復失地，可能還看中資科技股的成績表以及多項負面因素會否緩和。

首先，美匯強勢下，金管局上周入市買入港元捍衞聯繫匯率，加上人民幣匯價跌跌不休，連帶影響資金買入中港股票信心。再者，美國通脹高企不下，聯儲局主席鮑威爾明言該局接下來2次議息會議各加息0.5厘是合適的，「息魔」繼續困擾股票市場。

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