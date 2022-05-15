【星期一‧炒啲乜】息魔拍門股民窮 恒指兩萬關阻力大？
2022年05月15日 10:00
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「五窮月」剛過一半，恒生指數月內暫累跌逾1,000點，並已失守兩萬點大關，五窮應驗了一半，而5月下旬能否收復失地，可能還看中資科技股的成績表以及多項負面因素會否緩和。
首先，美匯強勢下，金管局上周入市買入港元捍衞聯繫匯率，加上人民幣匯價跌跌不休，連帶影響資金買入中港股票信心。再者，美國通脹高企不下，聯儲局主席鮑威爾明言該局接下來2次議息會議各加息0.5厘是合適的，「息魔」繼續困擾股票市場。
不要忽略的是，港股首季業績繼續出爐，當中焦點「股王」騰訊控股(00700)周三(18日)放榜，其季績好壞隨時影響科網同業以至整個港股的投資氣氛。同時，京東集團(09618)、小米集團(01810)亦會在今周公布季績。當然，俄烏衝突、中美之爭、內地疫情、內房債務等發展，以至內地將公布社會消費品零售總額、規模以上工業增加值等重磅經濟數據，勢會左右投資市場走勢。大家作部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議。
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