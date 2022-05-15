陳茂波：疫情倘受控　港經濟可望回穩及稍有增長

第五波新冠疫情打擊了香港的經濟表現，香港全年經濟增長預測下調到1至2%，復甦動力比預期還要疲弱。財政司司長陳茂波於網誌撰文指出，在全年經濟預測下調、失業率仍趨升，以及資金逐步外流的形勢下，仍毋須對經濟前景太悲觀，只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長。

陳表示，本周將發表2至4月的失業率，期內反映疫情高峰期的狀況，因此可以預期數字將進一步惡化。但過去個多月，疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。

新一輪消費券已於4月發放，他續指，本地4月份的零售和飲食業收益數字應可看到較明顯的回升，預計兩期的消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用。

此外，他指即使最近美國加息引致部分資金外流，但香港銀行體系結餘仍充裕(有超過3,200億元)，且本港有充裕的外匯儲備(達4,657億美元)，香港有堅實的能力維持聯繫匯率制度。而一直以來都密切監測港元和相關衍生工具市場的情況，亦未見出現異常的活動。港元兌換保證在7.75至7.85兌一美元的浮動區間，也不過僅為1.3%的浮動波幅，即使資金流走，也不致因匯率大幅波動而衍生額外的營商風險。