管濤：中國經濟面臨3大挑戰　需保持人幣政策靈活

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤日前出席一個論壇時表示，應對當前中國經濟面臨的挑戰，需要用好財政貨幣政策的正常空間，保持人民幣匯率政策的靈活性。

管濤認為，當下中國經濟面臨三大內外部挑戰。首先是國內疫情多點散發，影響經濟循環暢通，同時也影響投資者、消費者信心及一些政策的傳導；二是美國聯儲局收緊政策，中國貨幣政策既要堅持「以我為主」，又要兼顧內外平衡，面臨較大挑戰；第三是俄烏衝突的預期衝擊，對中國進出口貿易的外需影響尚需觀察。

他認為，中國經濟體量大、政策空間足、迴旋餘地大，應該有力應對挑戰，關鍵是做好自己的事，穩住宏觀經濟，保持疫情防控和經濟復甦的全球領先地位。

具體而言，他列出五方面應對這些挑戰。一是高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響；二是用好財政貨幣政策的正常空間，加強財政貨幣政策協調聯動，加大對重點領域、薄弱環節的支持力度，努力實現穩增長、穩就業、穩物價的目標；三是在合理均衡水平基本穩定的基礎上，保持人民幣匯率政策的靈活性；四是繼續推動金融市場化、法治化、國際化建設，完善基礎制度；五是堅持統籌發展和安全，針對新的情況和問題做好預案。