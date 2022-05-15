4月香港整體甲級寫字樓租售價齊挫　中環租金跌4.3%最多

本地疫情漸趨緩和，甲級商廈交投逐漸恢復，但租金及售價仍然處於低位。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，4月甲廈售價及租金均錄得下跌，分別按月跌約0.1%及約0.3%。當中港島核心商業區之一的中環區甲廈平均呎租約63.1元，按月挫約4.3%，屬跌幅最大的地區。

該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，4月核心商業區如金鐘、中環的甲廈亦要減價吸引租客，近期成交包括金鐘太古廣場三期及位於中環的中環中心高層單位，租金都較之前低一至三成，低價租務個案拖累租金表現。另外，核心商業區之一的上環及灣仔平均呎租分別約43.4元與50.1元，按月亦下挫約0.8%及1.3%，尖沙咀呎租也跌約0.2%至每方呎約28.6%。不過，上月甲廈租賃成交量反彈至近5個月高位。

空置率方面，4月的整體甲廈空置率約9.5%，按月上升約0.2個百分點，當中上環、中環及尖沙咀空置率按月未有變化，分別是8.9%、7.7%及7.7%。但金鐘則上升約0.4個百分點至8.6%，灣仔及銅鑼灣空置率亦漲約0.1個百分點至8.1%。期間東九龍空置率都增加約0.3個百分點至14.7%，仍是各區最高，並創2021年11月以來最高。

該報告亦指，上月50大指標甲級商廈買賣成交量達9宗，回升至今年1月份疫情較穩定時的水平。該類甲廈成交價方面，港島核心區甲廈走勢較好，上環區甲廈平均呎價約23,459元，較3月上升約1.6%，金鐘呎價亦漲約1.1%至26,994元。而尖沙咀及東九龍持續下跌，兩區甲廈上月平均呎價分別約12,547元及10,840元，按月下挫約0.2%與2.6%。