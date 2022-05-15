對沖基金橋水首季掃入多隻晶片股　呢隻最誇張...

增幅緊隨其後的依次為是埃克森美孚、思科系統、通用電氣(GE)、雪佛龍和康菲石油，8隻股份3月底貨值共4.27億美元，不及第二大持倉個股寶潔(P&G)10.42億美元的一半，其他股數增幅超過10倍的還有微軟和莫德納，輝瑞增持逾3倍。

3月底時橋水持貨價值最大的美股依次為寶潔、強生、可口可樂、百事公司、Costco、沃爾瑪和麥當勞，持股增幅介乎29.72至42.38%，並且增持了iShares的核心標普500指數交易所買賣基金(ETF)28.58%，建倉巴郡、Airbnb、超微半導體(AMD)和英偉達(Nvidia)等，反而減持了SPDR黃金ETF近8%，被清倉的包括特斯拉(Tesla)和3M。

至於國際投資者索羅斯旗下索羅斯基金管理(SFM)，上季增持藍籌雲端軟件商Salesforce及高通分別68%及34%；Rivian貨值按季縮水逾半後仍是最大持倉，3月底時貨值逾9.96億美元，還買入其認購期權，3月底值3.03億美元。SFM期間還減持了華特迪士尼及台積電的美國預託證券(ADR)分別73%及15%，沽清通用汽車(GM)、Uber、Lyft、聯合健康，以及殼牌等多隻石油相關股份。