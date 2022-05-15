10大屋苑周末兩日共錄14宗成交　連續9周保持雙位數

中原指出，10大屋苑本於過去周六、日(14、15日)錄14宗成交，較對上一周增加3宗或約27.3%，連續9周保持雙位數水平，期內只有將軍澳新都城一個屋苑未聞交投。

期內以沙田第一城買賣最活躍，該行黎宗文表示，東鐵綫過海段正式通車，帶動沙田區鐵路沿線大型屋苑交投，該盤兩日錄3宗成交，較上周多1宗。其中屋苑51座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以525萬元沽出，呎價約17,270元。

鰂魚涌太古城亦錄兩宗買賣，中原張光耀表示，美國再度加息對本港買家影響不大，太古城成交持續，本月已錄14宗成交。該盤綠楊閣高層F室，實用面積約897方呎，享開揚園景，獲用家以1,720萬元承接，呎價約19,175元。

該行楊文傑稱，同區康怡花園兩日同錄2宗成交，包括H座低層5室，實用面積約596方呎，三房間隔，減價45萬元，以915萬元沽出，呎價約15,352元。屋苑本月累錄10宗成交，平均呎價約16,910元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着疫情持續受控，樓市逐漸復甦，近期新盤推售浪接浪，搶佔市場焦點，二手業主放盤態度因而克制，部分亦肯減價，故二手仍有競爭力，一、二手表現向好，樓市理性發展。