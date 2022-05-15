東鐵過海段通車帶動北區成交　上水御皇庭三房685萬易手

東鐵綫過海段通車效應帶動，用家提前入市購入沿線受惠屋苑，新界北區近日不乏買賣，其中上水御皇庭三房以685萬元售出，粉嶺中心亦有兩房單位獲用家以498萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃志佳稱，西灣河鯉景灣安曉閣低層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，享內園景，以895萬元沽出，呎價約17,212元。原業主於2011年以約488萬元購入單位，持貨約11年帳面獲利約407萬元。屋苑本月暫錄2宗二手成交，目前有約90個二手盤源，入場價由910萬元起。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角健威花園C座高層6室，實用面積約456方呎，兩房設計，成交價810萬元，呎價17,763元，屬市價成交，新買家為區外首置客。單位1997年1月至今升值513萬元，升幅約1.7倍。

●中原白志華稱，西區加暉閣高層B室，實用面積約399方呎，一房間隔望內園景，以663.8萬元易手，呎價約16,637元。原業主於2007年以192萬元買入單位，持貨15年帳面獲利471.8萬元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道42號低層D室，實用面積約926方呎，三房連套房間隔，最初開價1,400萬元，近日調整至1,300萬元即獲洽購，最終以1,268萬元易手，呎價約13,693元。原業主於2016年8月以900萬元購入上址，持貨近6年帳面獲利368萬元，單位升值約41%。

●美聯黃家樂稱，受惠通車效應，加上啟德區發展配套漸成熟，該區尚‧珒溋兩房獲外區客承租，單位為1座高層J室，實用面積約479方呎，放租約1個月，以月租1.8萬元「零議價」租出，呎租約37.6元。

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新界區

●利嘉閣黃靜顏表示，上水御皇庭1座低層C室，實用面積約532方呎，三房間隔，以685萬元易手，呎價約12,876元。原業主於2018年5月以約649.5萬元購入上址，持貨約4年帳面獲利約35.5萬元。屋苑現時有55個二手放盤，入場費570萬元起。

●美聯陳梓彬表示，受東鐵綫過海段通車效應帶動，用家提前入市購沿線屋苑，粉嶺中心F座低層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，用家睇樓半年後決定入市，以498萬元購入單位，呎價約13,533元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城5座高層G室，實用面積約836方呎，三房連套房間隔，原叫價1,350萬元，放盤2個月減價約11.1%，以1,200萬元獲承接，呎價約14,354元。原業主於2008年9月購入上址，當時作價533萬元，持貨逾13年帳面獲利667萬元，單位升值約1.2倍。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田翠湖花園D座低層6室，實用面積約640方呎，三房連套房間隔，叫價775萬元，以760萬元獲承接，呎價約11,875元。原業主於2008年1月購入上址，當時作價260萬元，持貨至今帳面獲利500萬元，單位升值1.9倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰本月至今暫錄約3宗成交，屋苑5座中層A室，實用面積約797方呎，三房套間隔，議價後以1,280萬元易手，呎價約16,060元。原業主於2009年以510萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約770萬元，升值約1.5倍。

●美聯李貫甡稱，青衣盈翠半島5座高層F室，實用面積約520方呎，兩房間隔，最初開價1,000萬元，議價後以938萬元售出，呎價約18,308元。原業主於1998年6月以約280.5元購入上址，現沽出帳面獲利約657.5萬元，物業升值逾2.3倍。

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