【深度解構】大鱷狙擊穩定幣　UST引爆「金融風暴」

虛擬貨幣市場恐重演1997年的亞洲金融風暴！宣稱與美元等值掛鈎的穩定幣TerraUSD(UST)慘遭「大鱷」沽空，價值兩日內由原先接近一美元直插至10美仙；本應有拱衞作用的Luna幣更由月初約65美元，跌至昨日的0.0003美元，價值幾乎「清零」！

一般來說，發行機構會為每枚穩定幣抵押美元或其等值資產，以支撐其價值。不過，UST的發行商僅以算法與姊妹幣Luna「掛鈎」：當UST價值低於一美元，持有者可將該幣兌換成價值一美元的Luna幣，同時UST將會注銷以維持「稀缺性」。

值得一提的是，支持Terra項目的組織Luna Foundation Guard(LFG)坐擁數十億美元的比特幣，對幣圈「舉足輕重」，故UST坐擁雙重保護，以套利機制維持日常運作，「大金主」LFG則處理突發狀況。

然而，大鱷們則於本月8日把握LFG撤走價值3億美元的UST建立新的資金池令流動性收窄之際，「第一槍」沽出8,400萬美元UST，「UST攻防戰」正式開打！及後，數個「巨鯨」大戶於交易平台幣安拋售每筆以百萬美元計的UST；而UST做市商則沽超過5萬枚以太幣購入UST試圖穩定匯價，令UST在0.9美元徘徊。

雖然擊退大鱷，卻已埋下崩盤的種子；UST未能重鈎美元，恐慌情緒於幣圈快速蔓延，觸發「死亡螺旋」。自8日起，大量UST存款流入市場，令價格進一步受壓，LFG被迫開始清算比特幣托市；沽空情況持續至10日，LFG放棄托市，UST應聲急挫三成。

市場信心完全崩潰，曾多次傳出機構進場，惟一直只聞樓梯響。Terra創始人Do Kwon多番提出救市方案，惜無法挽回信心；最新提出「Terra生態重建計劃」，稱要重新分配代幣。因幣災而身家縮水的幣安創始人趙長鵬直言，LFG沒有用盡全力阻止UST崩盤。