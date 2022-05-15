柏瓏I首錄取消交易　項目二期加推138伙

元朗錦田南錦上路站柏瓏I銷情理想，惟該盤首錄取消交易個案，項目兩個一房單位交易再未有進展，該兩伙本月初成交總額為1,374.73萬元。

●柏瓏I首錄取消交易 兩個一房戶交易後未有進展

●錦上路站柏瓏II加推138伙 入場費約625萬元

資料顯示，加推單位涵蓋一房至三房間隔，當中以兩房戶佔70伙最多，扣除最高16%折扣優惠，整批單位折實售價由625.21萬至1,523萬元，呎價約17,521至19,900元。

其中入場最平單位為1座1樓B9室，實用面積351方呎，一房開放廚房間隔，折實售價625.21萬元，呎價約17,812元。而呎價最低為10座1樓B5室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房設計，折實售價793.71萬元，呎價約17,521元。

●瓏碧加推20伙 入場費569萬

碧桂園地產(香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，是次屬原價加推，新推單位屬中高層戶，實用面積213至414方呎，扣除最高13%折扣優惠，折實價介乎569.6萬至1,092.2萬元，呎價約23,593至27,056元。連同首張價單共70伙計，逾九成單位售價1,000萬元以下，料最快周末展開銷售。

她又指，為迎合不同買家需要，特意加設「90天現金超級按揭付款計劃」及「建築期超級按揭付款計劃」，買家可享「東鐵過海超級80%第一按揭」，指定財務機構提供最高樓價八成第一按揭，貸款年期最長可達25年，首24個月免息免供。

●利奧坊‧壹隅周末兩日連售17伙 套現1.06億元

●THE HENLEY III周日共沽兩開放式戶 套現約1300萬

●星凱‧堤岸擬本月展開次輪銷售 美聯推置業優惠

港鐵東鐵綫過海段正式通車，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸將直接受惠，發展商部署於月內展開次輪銷售，而美聯配合項目最新部署及通車，將為該盤買家推出置業優惠。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，預計項目將於月內進行新一輪銷售，有約5至10%加價空間，因應樓盤接近現樓及東鐵綫過海段通車，付款方式有機會作出調整。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，東鐵綫貫通香港南北，日後無須轉線便可直達港島商貿區，沿線物業升值潛力看高一線。該行特意為星凱‧堤岸推出置業禮遇，由即日起至6月30日，首10名經由該行購入項目單位買家，將可獲贈由美聯提供價值8,000港元的商場購物禮券，總值8萬元。

他續指，疫情轉趨穩定，市場氣氛轉好，各大發展商加快銷售部署，一手交投表現較首季好。據該行及一手住宅物業銷售資訊網資料，4月份全月新盤銷售錄約1,039宗，已較首季累計約964宗多出約7.8%。

●THE HENLEY III周日共沽兩開放式戶 套現約1300萬

●瓏碧展銷廳及示範單位逾3000組客參觀

因應港鐵東鐵綫過海段通車，碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐特意實地測試，她指出，由瓏碧步行至宋皇臺站即享4站過海優勢，車程僅需約15分鐘即達中環。區內6年內沒有新盤供應，相信通車後可吸引更多港島區工作的買家追捧。