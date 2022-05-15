柏瓏I首錄取消交易 項目二期加推138伙
2022年05月15日 22:06
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元朗錦田南錦上路站柏瓏I銷情理想，惟該盤首錄取消交易個案，項目兩個一房單位交易再未有進展，該兩伙本月初成交總額為1,374.73萬元。
●柏瓏I首錄取消交易 兩個一房戶交易後未有進展
一手住宅物業銷售資訊網顯示，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I連錄兩宗取消交易個案，兩個單位分別為3座3樓B1室及同座5樓B1室，均為實用面積339方呎一房戶，於本月初以685.08萬及689.65萬元成交，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●錦上路站柏瓏II加推138伙 入場費約625萬元
資料顯示，加推單位涵蓋一房至三房間隔，當中以兩房戶佔70伙最多，扣除最高16%折扣優惠，整批單位折實售價由625.21萬至1,523萬元，呎價約17,521至19,900元。
其中入場最平單位為1座1樓B9室，實用面積351方呎，一房開放廚房間隔，折實售價625.21萬元，呎價約17,812元。而呎價最低為10座1樓B5室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房設計，折實售價793.71萬元，呎價約17,521元。
●瓏碧加推20伙 入場費569萬
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周日(15日)加推第2號價單，涉及20個單位，折實平均呎價約
碧桂園地產(香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，是次屬原價加推，新推單位屬中高層戶，實用面積213至414方呎，扣除最高13%折扣優惠，折實價介乎569.6萬至1,092.2萬元，呎價約23,593至27,056元。連同首張價單共70伙計，逾九成單位售價1,000萬元以下，料最快周末展開銷售。
她又指，為迎合不同買家需要，特意加設「90天現金超級按揭付款計劃」及「建築期超級按揭付款計劃」，買家可享「東鐵過海超級80%第一按揭」，指定財務機構提供最高樓價八成第一按揭，貸款年期最長可達25年，首24個月免息免供。
●利奧坊‧壹隅周末兩日連售17伙 套現1.06億元
新盤持續穩定銷情，恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧壹隅於本周末(14、15日)連售17伙，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，售出單位包括15個一房單位，以及開放式與兩房戶各1個，套現逾1.06億元，買家以年輕上車客佔多，亦不乏區內外投資客。項目銷售至今累售87伙，套現逾5.75億元。
●THE HENLEY III周日共沽兩開放式戶 套現約1300萬
市區新盤備受追捧。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III周日(15日)售出兩個開放式單位，其中3A座E室，實用面積238方呎，成交價約677.54萬元，呎價約28,468元。另一宗為3B座F室，實用面積229方呎，以約625.67萬元售出，呎價約27,322元。
●星凱‧堤岸擬本月展開次輪銷售 美聯推置業優惠
港鐵東鐵綫過海段正式通車，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸將直接受惠，發展商部署於月內展開次輪銷售，而美聯配合項目最新部署及通車，將為該盤買家推出置業優惠。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，預計項目將於月內進行新一輪銷售，有約5至10%加價空間，因應樓盤接近現樓及東鐵綫過海段通車，付款方式有機會作出調整。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，東鐵綫貫通香港南北，日後無須轉線便可直達港島商貿區，沿線物業升值潛力看高一線。該行特意為星凱‧堤岸推出置業禮遇，由即日起至6月30日，首10名經由該行購入項目單位買家，將可獲贈由美聯提供價值8,000港元的商場購物禮券，總值8萬元。
他續指，疫情轉趨穩定，市場氣氛轉好，各大發展商加快銷售部署，一手交投表現較首季好。據該行及一手住宅物業銷售資訊網資料，4月份全月新盤銷售錄約1,039宗，已較首季累計約964宗多出約7.8%。
●THE HENLEY III周日共沽兩開放式戶 套現約1300萬
市區新盤備受追捧。恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III周日(15日)售出兩個開放式單位，其中3A座E室，實用面積238方呎，成交價約677.54萬元，呎價約28,468元。另一宗為3B座F室，實用面積229方呎，以約625.67萬元售出，呎價約27,322元。
●瓏碧展銷廳及示範單位逾3000組客參觀
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，早前以折實平均呎價24,520元推出涉及50伙的價單，截至周日(15日)項目展銷廳及示範單位累計參觀人數超過3,000組，發展商透露項目已獲超額認購。
因應港鐵東鐵綫過海段通車，碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐特意實地測試，她指出，由瓏碧步行至宋皇臺站即享4站過海優勢，車程僅需約15分鐘即達中環。區內6年內沒有新盤供應，相信通車後可吸引更多港島區工作的買家追捧。