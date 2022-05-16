東方日報B1：藍籌盤半月90刁縮四成　後市續堪憂

東鐵綫過海段正式通車，未對二手樓市產生通車效應。10大屋苑本月截至周日(15日)，暫僅錄90宗成交，按月同期大幅下挫約46.1%。期內佔9個買賣報跌，並以將軍澳新都城瀉約88.2%最傷，即使料受惠通車的紅磡黃埔花園及沙田第一城，交投亦分別挫約21.4%及40.9%，同時，該批屋苑也佔約一半出現跌價情況，反映後市仍存隱憂。

中原柯勇指出，新都城於5月上半月暫有兩宗成交，相比4月同期約17宗大幅下跌，主要受到近期股市波動影響，而上月該區交投活躍，不少願意低價出讓的盤源已被消化，現時業主議價空間明顯收窄至約3至5%，導致買賣放緩。

本月有8個屋苑交投量按月跌幅達四成以上，跌勢較急的還有東涌映灣園。該行吳家威稱，項目本月暫錄4宗買賣，與上月同期10宗相比，交投也回落約六成，其中9座低層F室，實用面積約544方呎，兩房間隔，減價20萬元，以700萬元沽，呎價約12,868元。新買家為外籍用家，見上址為同類最平價放盤，睇樓5日即拍板入市。

至於荔枝角美孚新邨為交投跌幅最大的九龍屋苑，美聯吳志輝表示，該盤5月暫錄約12宗成交，較上月同期跌約45.5%，其中屋苑2期百老匯街34號中高層D室，實用面積約712方呎，原則三房間隔，因股市波動累減約65萬元，以約880萬元售出，呎價約12,360元。據悉，原業主持貨5年帳面獲利約48萬元，升幅僅約5.8%。該盤現時平均呎價約12,859元，按月跌約3.7%。

受惠通車的沙田第一城及黃埔花園，交投同樣向下。世紀21奇豐周淑萍指，沙田第一城買賣由4月上半月約22宗，跌至本月暫錄約13宗。期內平均實用呎價則挫約3.7%，至約16,891元，為跌價最快的屋苑之一。

鄰近紅磡站的黃埔花園，期間成交量跌勢相對溫和，5月暫錄11宗成交，較上月同期少3宗。中原周德龍稱，疫情放緩後，該盤業主議價幅度由約3至5%，收窄至現時僅約1至3%，令買家轉趨觀望，相信通車後可吸引更多外區客，預計下半月睇樓量會有所上升。

若單計過去周六、日，10大屋苑交投則見上升。中原指出，期內該批屋苑錄14宗成交，按周增約27.3%，期內只有新都城一個屋苑未發市。

此外，樓價上升乏力，近年高位入市的業主沽貨「無肉食」。利嘉閣黃靜顏稱，上水御皇庭1座低層C室，實用面積約532方呎，三房間隔，以685萬元易手，呎價約12,876元。據悉，原業主於2018年5月以約649.5萬元購入單位，持貨約4年只帳賺約35.5萬元或約5.5%。

更有村屋業主要損手離場，世紀21奇豐廖振雄表示，西貢北港雙號全幢村屋，建築面積約2,100方呎，大幅減價190萬元或約9.6%，以1,790萬元成交，呎價約8,524元，較2012年9月購入價1,800萬元，單位貶值10萬元。