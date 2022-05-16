陳政深：長建業務分散具防守力

港股延續積弱態勢，恒指上周五反彈逾500點，惜仍未能守於20,000點之上。上周港匯終見觸及7.85的聯繫匯率弱方兌換保證，令金管局須承接港元沽盤，亦都意味資金流出香港。在此情況之下，整體港股只會易升難跌。與此同時，內地受疫情影響，消費及製造業活動都受阻，加上通脹憂累，預料中線仍會反映在投資市場上。技術上，恒指於20,000點已支持變阻力，而上方20,200點的阻力更大，在資金動能不足的背景下，指數難以過分樂觀，一旦向下突破，更有機會下試18,500點。

去年度集團純利增加6.1%，至75億元。各項業務以基建為主，以去年的營業額劃分，英國所佔份額最大，其次為澳洲及歐洲。集團上年度共派息2.5元，往績息率4至5厘，考慮到集團1996年上市以來連續25均保持股息增長，息率屬合理水平，而一旦集團成功出售英國資產，其派息水平有望進一步提高。

走勢方面，長建已連升4個交易日，且見資金流入股份，並突破54元的圓頂，弱勢市況下或略作整固，中線有條件上望阻力位60元。投資者可待其略作回吐時吸納，以跌穿支持位45元為止蝕參考。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)