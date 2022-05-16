石醴泉：環球加息潮 慎選銀行股
2022年05月16日 07:30
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從環球金融風暴開始的過去15年，摩根士丹利環球銀行業指數上升了14%，遠遠跑輸環球股票指數的195%回報。其中一個主要原因為環球監管機構收緊監管，銀行不能再透過大幅金融槓桿來增加股東回報率，加上銀行需要大量增加人手和資本來滿足監管要求，直接令成本大增，拖累盈利表現。另一個最常談及的原因，便是環球利率不斷下跌，影響了銀行的息差收入。
現在利率隨通脹向上，銀行股又是否可以從中得益？要回答此問題，投資者首先要明白息差和利率的關係。根據一份由國際清算銀行和美國聯儲局經濟學家所合作，包含環球47個國家3,400多間銀行的研究報告，如果短息(3個月國債息率)下跌，銀行息差通常會收窄。在利息水平低的國家，其息差收窄幅度會比高利率水平國家更加明顯。在高息國家，若短息下跌一厘，其息差會下跌0.09厘，但在低息國家，卻高達0.17厘。在高利率的地區，銀行資產回報率也相對較高。
由以上可見，購買銀行股最好的時間是經濟和利率同步向上。利率上升會令息差增加和資產回報率提升，而經濟向上不單會刺激貸款需求，同時也會減低壞帳風險，對盈利有正面貢獻。
在過去數月，雖然美國利率向上，但標普銀行業交易所買賣基金(ETF)卻仍然跑輸大市，主要因為中美歐3地經濟都出現了不確定性。美國早前公布的首季國內生產總值(GDP)收縮1.4%，歐洲因受俄烏衝突所造成的高天然氣價格影響，經濟衰退壓力增加，中國則因抗疫有機會導致消費和出口減慢，而影響經濟增長。要支撐銀行表現的兩隻腳，暫時還缺少了一隻。
那麼中國息差情況又如何呢？中國息差和利率水平關係，目前看來還需更多研究，不是簡單一個回歸分析便足夠。中國利率市場化進程在2015年左右才大約完成，所以在此之前的息差基本上由國家控制，難以衡量其與利率升跌的關係。
從2016年以來，又只有6年數據，不足以提供答案。不過，如果把中國3月期國債息率跟建設銀行(00939)和招商銀行(03968)息差作出比較，便會發現兩者間「好像」呈現正向關係，即是說利率上升和息差擴闊有關係。但以上觀察卻和內地銀行年報中所提供的利息收入跟利率變化分析結果相反，建行和招行2021年的年報分別指出，利率上升會使淨利息收入減少。
因此如果投資者想發掘會受惠於加息的銀行，應要考慮香港和國外銀行而不是內銀。首先，內地暫時看來減息壓力大於加息，再者，就算是加息，如何影響內地銀行息差，暫時還未有一個明確答案。
行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)