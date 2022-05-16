石醴泉：環球加息潮 慎選銀行股

從環球金融風暴開始的過去15年，摩根士丹利環球銀行業指數上升了14%，遠遠跑輸環球股票指數的195%回報。其中一個主要原因為環球監管機構收緊監管，銀行不能再透過大幅金融槓桿來增加股東回報率，加上銀行需要大量增加人手和資本來滿足監管要求，直接令成本大增，拖累盈利表現。另一個最常談及的原因，便是環球利率不斷下跌，影響了銀行的息差收入。

現在利率隨通脹向上，銀行股又是否可以從中得益？要回答此問題，投資者首先要明白息差和利率的關係。根據一份由國際清算銀行和美國聯儲局經濟學家所合作，包含環球47個國家3,400多間銀行的研究報告，如果短息(3個月國債息率)下跌，銀行息差通常會收窄。在利息水平低的國家，其息差收窄幅度會比高利率水平國家更加明顯。在高息國家，若短息下跌一厘，其息差會下跌0.09厘，但在低息國家，卻高達0.17厘。在高利率的地區，銀行資產回報率也相對較高。

由以上可見，購買銀行股最好的時間是經濟和利率同步向上。利率上升會令息差增加和資產回報率提升，而經濟向上不單會刺激貸款需求，同時也會減低壞帳風險，對盈利有正面貢獻。

在過去數月，雖然美國利率向上，但標普銀行業交易所買賣基金(ETF)卻仍然跑輸大市，主要因為中美歐3地經濟都出現了不確定性。美國早前公布的首季國內生產總值(GDP)收縮1.4%，歐洲因受俄烏衝突所造成的高天然氣價格影響，經濟衰退壓力增加，中國則因抗疫有機會導致消費和出口減慢，而影響經濟增長。要支撐銀行表現的兩隻腳，暫時還缺少了一隻。

那麼中國息差情況又如何呢？中國息差和利率水平關係，目前看來還需更多研究，不是簡單一個回歸分析便足夠。中國利率市場化進程在2015年左右才大約完成，所以在此之前的息差基本上由國家控制，難以衡量其與利率升跌的關係。

因此如果投資者想發掘會受惠於加息的銀行，應要考慮香港和國外銀行而不是內銀。首先，內地暫時看來減息壓力大於加息，再者，就算是加息，如何影響內地銀行息差，暫時還未有一個明確答案。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)