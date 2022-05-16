港股黑期升280點　比特幣漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.57；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.7931；美元兌日圓處129.39；歐元報1.0403，英鎊報1.2252。金價處1,811.49美元。布油報112.18美元，紐油處109.37美元。比特幣升3.5%，報3.1萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水280點。

●道指上周五(14日)收報32,196點，升466點或1.47%，結束連續6日跌勢；標指收報4,023點，升93點或2.39%；納指收報11,805點，升434點或3.82%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,084點，升185點或0.92%。

●即月恒生指數夜期收報19,967點，升199點，高水68點，成交19,090張。

●港元匯價於上周六清晨再度觸及7.85的弱方兌換保證水平，金管局向銀行買入31.64億港元，以捍衞聯匯。銀行體系結餘將於周二(17日)降至3,258.94億港元。

●紐約6月期油上周五收報每桶110.49美元，升4.36美元或4.11%，為自3月25日以來收市新高；布蘭特7月期油收報每桶111.55美元，升4.1美元或3.82%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,808.2美元，跌0.9%。

●外媒報道，美國消費者信心5月初降至2011年以來最低水平，對通脹的持續擔憂削弱了美國人對經濟的看法。

●英國富時100指數上周五收報7,418點，升184點或2.55%；法國CAC指數收報6,362點，升156點或2.52%；德國DAX指數收報14,027點，升288點或2.1%。