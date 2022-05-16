周樂樂：國內加力維穩　關注高景氣增長板塊

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲，其中，科創50、創業板指、深圳成指漲幅超過3%。申万一級行業中，27個行業漲、4個行業下跌，其中，最強的前五行業是汽車、電力設備、電子、環保和建築裝飾，最弱前五是銀行、煤炭、石油石化、農林牧漁和家用電器。數據上看，市場整體超跌反彈，資金重新回流高景氣及成長邏輯確定性強的行業，如光伏、新能源汽車行業、電氣設備等，而早前逆市強勢的高股息低估值傳統行業出現轉弱，如銀行、石油等。

市場消息來看，美國4月CPI同比上漲了8.3%，超過市場預期的8.1%，雖然環比3月下降，但通脹回落速度依舊緩慢，市場對美國高通脹憂慮再度加劇，對短期流動性緊縮依舊擔憂，風險偏好繼續走低。同時，多位美聯儲官員釋放鷹派信號，要求加快加息以抑制通脹水平，在4月通脹漲幅超過預期後，亞特蘭大美聯儲官員發布可能討論加息100個基點與回收1-2萬億美元流動性的的言論，這些鷹派信息使得市場預期較悲觀。再加上近期因穩定幣UST關聯LUNA幣崩盤導致虛擬幣市場出現暴跌，再度打擊了市場信心。另外，美國一方面向烏克蘭提供了400億美元援助，甚至超過了總統拜登的預期，另一方面通過了向烏克蘭提供武器的租借法案，增加了俄烏衝突的不確定性。海外市場仍是需要謹慎。

國內方面，目前國內物價整體保持平穩，4月份CPI同比上漲2.1%，仍明顯低於其他主要經濟體。在社融方面4月新增社融總量大幅下行，側面反映出4月因受疫情短期擾動使得實體經濟融資需求不足，但隨着疫情逐步控制，以及預期國內將推行更加積極的財政與貨幣政策，國內經濟會逐步迎來修復。目前國內在疫情防控形勢方面持續穩中向好，近期上海疫情逐步得到控制，目前提出的目標是5月中旬實現社會面清零，這大大提振了市場對長三角地區的經濟恢復的信心。同時，國內繼續延續穩增長的政策，近期國內各部門開始為了迎接二十大會議召開，陸續發布穩市場與穩經濟的指導意見。5月以來，國家發改委、財政部、商務部、中國人民銀行等多部門密集宣布相關政策，形成以減稅、退稅、降費等相關穩增長政策，各地也陸續發放消費券刺激消費，涵蓋家電、購車、餐飲、零售等來提振消費恢復信心，預計市場有望逐步企穩。另外，近期國內證監會官員在央視3分鐘的談話提及市場過度反應與利空消息影響可控，幷積極推出穩市場的政策，監管部門偏正面的言論也有利於市場走穩。

綜合來看，國外持續高通脹風險，市場對美聯儲加息預期升溫憂慮，俄烏衝突不確定性等等因素使得國外市場環境繼續承壓，國內經濟方面雖短期面臨一定的增長壓力，但國內維穩決心較為明確，疫情也逐步受到控制，有利於抵銷部分利空因素衝擊，穩定市場對人民幣資產的信心。總體看來，目前市場政策底已現，市場底需要等待消極情緒充分釋放。中長期來看，市場的機會已經大於風險，港股與A股優質企業具有較高的中長期投資價值。配置上，重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看，如：新能源、電動汽車產業鏈、文化娛樂、醫療服務等，同時，政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復，如：品牌消費、先進製造等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂