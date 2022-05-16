潘梓生：金價長線看淡　受累兩因素

金價近期隨市場大幅回落，從4月中的高位近2,000美元大幅滑落每安士1,800美元附近，走勢非常差。

近期金價走勢並未有太受債息變化所影響，雖然近幾個交易日債息回落，但同期市場通脹預期同樣回落，故此在實際利率未有太大變化時，美匯強勢就成為了打壓金價的主因。

近日美匯指數再破新高，令金價明顯受壓，並開始下試1,810美元的重要技術支持。

金價從去年第三季開始一直向上測試1,810美元，在成功突破後曾直升至約2,070美元，再逼近歷史新高，因此1,810美元水平的技術支持應當不錯。此外，近期風險市場已嚴重超賣，市場反彈有助金價短期回穩，不過，上方1,850美元的阻力將相當大。

可以預期，長線金價壓力將逐漸增加，首先市場利率不斷攀升對金價帶來一定壓力，而且近期市場開始炒作通脹見頂，金價在今年首季受惠於通脹預期而不斷攀升，若所謂通脹見頂的炒作出現，對金價也將帶來不利。

另一市場大趨勢即將開始是經濟逐漸步入衰退，雖然現時美國就業市場、經濟數據仍然理想，但歐亞市場已見經濟放緩。

此外，聯儲局已清晰表示即使經濟出現陣痛，亦要將通脹遏至正常水平。通脹壓力降溫、利率上升，都對金價造成不利影響，因此若金價反彈至1,850美元後，將很有可能延續近期的弱勢。

獨立市場分析師 潘梓生