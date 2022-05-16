英皇集團楊政龍擢升副主席　冀積極開放發展策略

Alex感恩此次擢升，強調在新崗位會繼續努力，把每件事做好：「英皇集團業務多元化，在新常態、新時代下，市場出現很多轉變，帶來很多挑戰，但不同的挑戰亦伴隨着新機遇，因此要好好整合資源，把業務提升至另一境界，同時解鎖每項業務的潛能，發揮協同效應，做到相輔相成、發光發亮！」

英皇娛樂近期宣布首個「元宇宙」項目，便是疫情帶來的新常態。張敬軒成為集團旗下首位進駐「元宇宙」空間的藝人，Alex透露未來還會有一系列有關「元宇宙」的項目推出，不論電影或其他業務，都將會涉獵這個範疇，並會同時學習市場的變化，與時並進。同時希望乘着「元宇宙」的浪潮，結合知識產權、創作經驗和技能，打造更多娛樂文化新經濟，為用戶提供嶄新的沉浸式優質娛樂體驗。

誠然，自新冠肺炎疫情於2020年初廣泛爆發以來，大部分企業和市民都面對艱難的環境，共度時艱很重要，感激政府的紓困措施，助港人捱過這個難關。從企業層面看，更要把握新常態機遇做好創新，善用大數據等科技，把疫情對業務的傷害減低。他舉例，不論酒店、電影、鐘錶珠寶等集團業務，都引入人工智能(AI)大數據分析工具，讓各業務得以全方位了解顧客需要，更精準地整合客戶資料及分析，優化行銷策略，提供超越以往的服務價值。

此外，集團旗下娛樂及零售業務，也積極開拓直播電商等。透過電子商務結合娛樂產業，不僅有效提高銷售量，同時讓藝人增加曝光率，形成雙贏的局面。

Alex於2009年以企業行政主任身份加入英皇集團，於2018年5月獲委任為集團執行董事，過去10多年來，負責為集團評估業務發展機遇和策略，特別在地產、酒店、電影投資、戲院發展及營運等範疇引入全新視覺，以創新意念，帶領團隊打造多個新銳項目。

他指這13年以來每日都在學習，遇過無數的難忘經歷，感恩父親一直帶領指導，亦多得有多位比他更具經驗、更熟悉集團運作的前輩和師傅的教導，未來會繼續向他們多多指教，團結一致帶領集團邁進新里程碑。

回顧過去，他坦言一定有可以做得更好的決定：「我們只可以在當刻做最正確的決定。如果事後回望找到不足之處，就需要檢討，思考如何在下次可以做好一些，亦不要因一兩次的挫敗而氣餒。」

謙虛的他雖不敢說自己已取得一定成就，但要通往成功之途，他認為關鍵是兌現承諾：「答應了別人的事一定要做，要在限期前做好，並要做得好；講信用，人家才會想同你做生意。」

更重要的是，作為英皇集團副主席，他提到眼光不能夠只聚焦集團業務發展，還要放眼香港，緊扣社會發展，肩負起企業的社會責任，為社會創造更多共享價值。集團推行的「共‧融舍」房屋共享計劃，善用社會空置資源，為單親家庭和少數族裔等弱勢社群提供「共生、共融」的過渡性居所，回饋社會，共享經濟效益，創造多贏局面。

另外，Alex近年亦積極參與青年發展事務，身兼北京市第十三屆政協委員及香港青年聯會常務副主席等多個香港及內地的義務公職：「年輕人是社會的未來，同時與集團業務有聯繫，將繼續結合集團的創新產業資源與青年交流，增加青年向上流動的機會。」

【戲院業務走在前端 研整合產業鏈】

新冠肺炎疫情雖為戲院業帶來沉重打擊，但隨着防疫措施逐步放寬，今年餘下時間復甦可期。

Alex表示，5月19日起戲院入座率上限提高至85%，顧客亦可在場內進食，經營環境大幅改善。「不過，之前戲院因停業約3個月而損失了的生意，冇咗就係冇咗，期望之後做多些宣傳，可追回損失。其實，今年餘下時間還有很多大片上映，隨着消費市道回暖，市民回復正常生活出來看電影，因此我對電影院市場發展仍然有信心。」

他續指，其實集團早在2014年已在內地開展影院業務生意，並持續發展。在2017年才在香港開設第一間電影院，迄今在香港增至7間電影院，未來會積極尋求機會增加電影院的數目。隨着新戲院開張，加上持續投資電影製作及發行等，他希望將上、中、下游業務線整合，完整產業鏈。

事實上，英皇戲院一向走在業界前端，例如集團擁有全港首個提供免手續費服務的電子購票系統，顧客可憑QR Code入場，體現「無紙化」。這個在2017年推出的業界創舉備受歡迎，亦令集團原先網上售票與櫃位售票的20%與80%之比，變成最新的65%和35%之比。後來，於時代廣場戲院亦首創全院座椅皆配備無線充電設備。集團將繼續創新，為市民帶來全新的休閒體驗。

【力谷房地產 壽臣山洋房部署推售】

戲院以外，Alex亦分享了集團最新的地產項目發展。其中，壽臣山洋房項目即將推售，位處港島南區傳統豪宅地段，設15幢獨立洋房，屬於超級豪宅，實用面積介乎3,727至12,073平方呎。其是近年極少數位於該地區的全新洋房項目，非常珍罕。

除了目前正在推售的中環半山捌號外，集團積極部署推售中區半山奧卑利街28號項目，將提供約69伙住宅單位，同樣主打一房至兩房單位。另外，今年推出的屯門大欖全新低密度矜罕臨海項目「畔海」目前亦有3間洋房正招標推售。

他表示，「我對香港長遠發展充滿信心。香港土地有限，港人對房屋需求依然大，樓市需求大於供給，預計未來樓市還會穩步上揚。相信疫情緩和以及放寬限聚措施後，加上消費券帶動，街上人流及整體消費都會增加，零售及娛樂市場也會有所上升，集團對於商舖租務市場採取持續樂觀的態度。」

【英皇集團80周年 續傳承經典價值】

英皇集團80年來一直扎根香港，對香港有深厚的感情。Alex指，回顧過去80年，當英皇集團由1942年的小鐘錶舖發展到擁有6間上市公司的多元化集團，這一段充滿歷史的里程，當中包含好多由祖父輩一手打造的經典。

「我在這個充滿意義的時間點上去接任新崗位，對我來說當然是別具意義。『From Time to Timeless 歷久不渝』正是我們80周年的標語，我很希望可以將集團經歷不同時代，累積至今的經典價值繼續傳承落去。」

他續指：「就好似80這兩個數字，本身已經是環環相扣，象徵着生生不息。而集團這麼多年來建立的每一個業務都是相輔相成，在互助互利之下形成獨有的產業生態鏈。未來，我會努力與集團上下一起將這個產業鏈發展得更長、更精緻。」

另他透露，趁着英皇集團慶祝80周年，集團將與一家本地社企攜手合作推出網上虛擬導賞團，讓那些受疫情困擾不能外出或不良於行的長者參加，與他們以及香港人一起回顧過去80個寒暑大家如何慶祝生命中的重要時刻，藉此印證英皇集團一直陪伴香港人成長。