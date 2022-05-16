陳鳳珠：高估值股份勢續波動

港匯觸及7.85兌每美元的弱方兌換保證水平，金管局自2019年以來再次出手支持港元走勢，市場或憂慮資金流走，投資氣氛偏淡。雖然近日北水流入，但港匯持續偏弱，加上外圍股市出現下行壓力，故港股亦要調整。另外，美國4月通脹雖然輕微回落至8.3%，但仍屬高水平，聯儲局可能會加快上調利率，高估值行業後市將繼續波動。

目前市場靜待內地推出更多扶持措施以支持經濟發展及金融市場走勢，由於內地通脹壓力仍然可控，相信人民銀行有望實施較為寬鬆的貨幣政策。內地的4月居民消費價格指數(CPI)按年上升2.1%，高過市場預期，其中食品價格按年上漲1.9%。內地4月通脹壓力升溫，主要因為疫情及國際大宗商品價格上升，但各地區各部門積極保供穩價，令扣除食品和能源價格的核心CPI按年只上升0.9%，漲幅較3月回落0.2個百分點。至於4月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年增8%，升幅較3月回落。今年首4個月，CPI及PPI分別按年上漲1.4%及8.5%，反映通脹壓力受控。

發改委、工信部、財政部、人行發布《關於做好2022年降低成本重點工作通知》，降成本重點在於大宗商品、減稅及金融支持幾個方面，同時提到要保持人民幣匯率於合理水平上基本穩定。通知表示將進一步加強大宗商品市場監管，加強原材料及初級產品保供穩價，特別是能源。

另外，延續推行對小微企業、個體工商戶減稅降費政策，提高減免幅度及擴大適用範圍，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小微企業年應納稅所得額100萬至300萬元人民幣的部分再減半徵收企業所得稅。

至於金融提供實體經濟支持的部分，將持續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動金融機構將貸款市場報價利率的下行傳導至貸款利率，以推動企業綜合融資成本穩中有降。同時要保持普惠性再貸款、再貼現政策穩定性，繼續對涉農、小微企業、民營企業提供普惠性、持續性的資金支持。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）