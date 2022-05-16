世界鉑金投資協會：料今年汽車業鉑金需求增加16%

世界鉑金投資協會(WPIC)稱，因對俄羅斯鈀供應的憂慮，汽車製造商正加速減少鈀金的使用量，已開始轉向使用比鈀便宜的鉑金，以節省成本，但更快的轉換將增加鉑金需求，或推高價格，料今年汽車業鉑金需求將增加16%。

俄羅斯的鈀供應量約佔全球的25至30%，鉑供應量約佔全球的8至10%，目前暫無迹象表明，自今年2月俄烏衝突爆發以來，西方對俄羅斯的制裁減少了該國的出口，但隨着戰爭持續，更多的公司可能會抵制俄羅斯的金屬，西方政府也可能會施加限制。

目前鉑金價格在每安士950美元左右，約為鈀金價格的一半。汽車製造商每年使用約250萬至300萬安士鉑金和約850萬安士鈀金。

WPIC在季度報告中指，今年每年約800萬安士的鉑市場將出現約62.7萬安士的過剩供應，較2021年的113萬安士縮小近一半。該協會於今年3月時預測2022年將出現65.2萬安士過剩。

WPIC表示，今年首季鉑金需求按年下降26%，供應量亦降13%，導致市場出現16.7萬安士的過剩供應，但協會指全年供應將較2021年減少5%，需求將增加2%，其中汽車行業的需求將增長16%，原因是輕型汽車產量的增加、為滿足更嚴格的排放規定而提高的每輛汽車的載重量，以及尋找鈀的替代品。