譚仔國際續提升營運效率　擬2023年日本開兩店

為迎合客戶及應對疫情發展，該集團正斥資進一步提升於餐廳層面應付堂食、外賣及到戶訂單的效率，同時亦於香港及其他市場應用新供應鏈管理系統，以優化成本控制及加強生產規劃流程。此舉將保障集團不受物流中斷及COVID-19相關的運輸及流動政策變動的影響。

隨着日本的市場活動開始復甦，在控股股東Toridoll Holdings Corporation的支持下，該集團計劃於2023財政年度第一季在當地增設兩間餐廳。

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民表示，他們很高興能憑藉高度的靈活性和適應能力，在2022財政年度順利跨越疫情所帶來的挑戰，持續提升收益和經營利潤率。令人鼓舞的表現引證集團在食物及服務質素、餐廳營運及供應鏈管理的競爭優勢。繼2021年10月成功在港上市後，他們將繼續擴大市場覆蓋，將非一般的餐飲體驗及「譚仔味」帶到全球。