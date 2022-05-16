【產經直播】龍頭科企輪流放榜　睇實騰訊？

另外，上海當局預計，5月中旬將實現「社會面清零」，正制定恢復正常生產生活秩序的方案，意味上海有望解封。隨着內地疫情逐步好轉及產業鏈恢復，加上內地據報，月內或出爐新一輪汽車下鄉政策，汽車板塊繼續反彈？

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