【產經直播】龍頭科企輪流放榜 睇實騰訊？
2022年05月16日 10:11
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多隻新經濟股本周公布業績，周三(18日)放榜的「股王」騰訊(00700)是焦點所在，不過市場普遍預計偏淡，綜合多間券商預測，集團首季經調整盈利中位數，料按年倒退大約兩成，股民應部署淡倉？另外，京東集團(09618)及小米集團(01810)亦分別在明日(17日)及周四(19日)交成績表，邊一隻值得留意？
另外，上海當局預計，5月中旬將實現「社會面清零」，正制定恢復正常生產生活秩序的方案，意味上海有望解封。隨着內地疫情逐步好轉及產業鏈恢復，加上內地據報，月內或出爐新一輪汽車下鄉政策，汽車板塊繼續反彈？
另外，恒指季檢結果將於本周五(20日)公布，有券商預測，中芯國際(00981)是大熱之一，有無炒作空間？
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