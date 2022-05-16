【高盛推介】美股上周五大幅反彈　金價下試低位

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局主席鮑威爾早前表示，未來兩次議息會議料將每次加息半厘，美股連跌6周，上周3大指數更創1年新低，然而美股上周五(13日)低位大幅反彈，當中納指重上12,300點水平，大升逾3%。道指靠近32,200點水平，升466點。此外，金價近期回調至靠近每安士1,800美元，在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF周一(16日)早段繼續下跌，現報1,326.5元，跌約0.7%，繼上周五再創3個月低位。

觀察個股輪證資金流向，上周四(12日)及上周五共錄得約170萬元資金流入納指好倉。並見部分看淡投資者從價内沽轉往價外沽作部署。另外，過去5個交易日共錄得約400萬元資金流入SPDR金ETF認購證。

投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，目前可考慮由價內產品轉至輕微價外產品。

納指沽10386，行使價10,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.2倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿5.8倍，熱門條款。

道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.8倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.6倍，熱門條款。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、低街貨。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿15.2倍，高槓桿。

S金購24050，行使價1,368.48元，2022年10月21日到期，實際槓桿9.5倍，貼價。

S金購12856，行使價1,600元，2022年11月23日到期，實際槓桿12.0倍，市場上槓桿最高認購證。

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