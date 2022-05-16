陳偉明：港股短期區間上落機會較大

在美國加息周期下，美匯指數持續強勢；相反，人民幣及港匯持續走弱，拖累港股上周二(10日)最低跌至19,178點。然而，美國在高通脹下，開始跪低考慮減低中國進口貨品關稅，加上美國聯儲局主席鮑威爾否定會加息0.75厘，紓緩市場對激進加息的憂慮，科技板塊向上，帶動港股今(16日)早重上兩萬關。

港股20,000點以下，估值開始吸引，跌至19,000點水平，預測PE及PB分別是少於10倍及1倍，已經反映很多負面因素。因此，筆者多次强調恒指20,000以下絕對不是做淡的時候，相反，應認真考慮如何作出分注低吸部署。值得留意，美國展開加息周期是已知事實，而中國亦看似不會完全放手內地科網監管，科技板塊在低位雖有機會借消息急彈，但要持續上升趨勢卻甚有難度。因此，估計港股短期內亦很難升穿5月初高位21,291點，短期維持19,000至21,000點區間上落機會較大。

技術上，期指5月6日的下跌裂口20,210至20,603點預期是短期阻力所在，策略上，傾向在期指20,000以上，如果仍持有科技板塊股票可持貨Short Call下月等價期權，如期指升至20,500點以上，則可小注Long Put即月價外600點恒指期權，博大市在上落區間頂部回落。期指19,500點以下Short Put防守力較強的銀行板塊，19,000以下可開始分注Short Put 6月17,600恒指期權，期指18,000以下則可小注Long Call即月價外1,000點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明