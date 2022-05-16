埃利安警告：通脹重擊窮國經濟　富國若袖手恐爆災

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)在最近的一篇文章中表示，對於大多數國家來說，戰爭的直接經濟後果可能是通脹更高(這會削弱購買力)、增長放緩、不平等加劇和金融不穩定。對於依賴大宗商品進口的發展中國家來說，其面臨的挑戰更為嚴峻，尤其是與發達經濟體面臨的問題相比。

例如，英國人只是擔心生活成本變得更高，而非洲一些地區卻深陷國家飢荒的恐懼。與負債累累的低收入國家相比，美國較高的貿易和預算赤字問題似乎小得多，畢竟前者直接面臨違約風險。

又例如，近期日圓大貶值令人關注，但較貧窮國家匯率崩跌可能引起更廣泛的金融不穩。

埃利安還提及諾貝爾經濟學獎得主斯彭思(Michael Spence)的警告，對太多發展中國家而言，同時發生增長、能源、糧食和債務危機的可能性高得令人擔憂。如果這種噩夢般的情景成為現實，其影響將遠遠超出單個發展中國家，並且不限於經濟和金融範疇。

在埃利安看來，俄烏戰爭對全球經濟的重大衝擊受廣泛關注是可以理解，但全球一種新的「到處起火」的模式，可能對長期經濟福祉產生同樣影響。

如今，一系列亂象正在各地發生。土耳其通脹率達70%，創20年新高；斯里蘭卡陷入70多年來最嚴重的經濟危機，食品和燃料嚴重短缺；多國匯率快速貶值；印度缺煤面臨供電大危機。

更嚴重的是糧食短缺，俄烏衝突不但令全球糧食供應受阻，糧食短缺極可能導致糧食貿易保護主義再次抬頭。

此外，秘魯困境已揭開全球糧食危機風險逼近的冰山一角。食品生產商警告，肥料短缺可能會在秘魯造成飢荒。

全球第二大小麥生產國印度突然禁止小麥出口，禁令即刻生效，在本已嚴峻的糧食供應方面火上加油。

之後，世界會否上演這樣的劇本，能源危機引致糧食保護主義抬頭，再導致經濟封鎖，然後再爆發大範圍飢荒？

埃利安認為，政策制定者必須確保，烏克蘭衝突在其他地方引發的「火災」最終不會引發第二場毀滅性的大火，摧毀世界上最脆弱人群的生命或生計。為此，他提出三大建議：

1、制定多邊債務重組和減免措施，為負債過高的國家或債權人提供喘息之機。

2、為減少糧食短缺和飢荒風險，必須重建緊急糧食安全緩衝以及相應融資工具，該措施也可以制止一些國家頒布糧食出口禁令，或者過度囤積糧食。

3、富裕國家政府需提供更多官方援助，包括長期低息貸款或者直接捐贈。

埃利安表示，如果這些領域沒有迅速取得進展，到處起火的現象將進一步削弱經濟增長，增加衰退風險，加劇金融市場動盪，從而損害全球經濟福祉。