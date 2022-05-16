埃及將出售國營企業股權　冀解決經濟危機

外媒報道，埃及總理Mostafa Madbouly為了應對國內經濟危機及接近15%的通脹，宣布將國營企業售予私人投資者，目標在未來4年吸引400億美元的投資，之後有些企業將於證券交易所上市。他期望私人投資對該國的貢獻，由目前的30%，在3年後增至65%。

他表示，考慮到近年預算赤字上升、借貸成本增加及貨幣貶值，都受俄羅斯入侵烏克蘭後小麥進口費用增加，以及旅遊收入下降而加劇，將國營資產私營化是「別無選擇」。政府將向私營部門提供電動車、數據中心、石油及天然氣網絡，以及天然氣液化廠擴建、通訊塔及風力發電方面的項目。最終還會向私人投資者開放可再生能源項目、海水淡化廠、教育及銀行資產等。

埃及過去多年來一直談論出售國有資產，並在2018年宣布將提供23家國有企業的少數股權。由於市場疲軟、法律障礙和公司財務文件準備就緒，該計劃一再推遲。Mostafa Madbouly表示，政府將在本月底發布一份文件，概述將完全或部分退​​出的行業，或政府將繼續持有哪些行業。

埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)上個月下令政府制定一項計劃，在未來4年每年吸引100億美元的「私人投資」。