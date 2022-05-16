熊俊傑：內地疫情反彈　已為實體經濟帶來衝擊

未來一周，投資者將關注多國公布的零售銷售數據和通脹數據，美國及英國分別於周二(17日)及周五(20日)公布零售銷售，而中國內地率先在今(16日)公布了4月零售銷售狀況，銷售在3月份下降3.5%後，市場原先估算零售額降幅會在4月擴大至6.1%，然而，實際降幅大幅高過預期，收縮11.1%。此外，中國工業產出由升轉跌，按年增長由3月的5%轉為4月下降2.9%。最新數據顯示出，因內地疫情反彈而在主要城市實施的封城措施，已為實體經濟帶來衝擊。

數據公布後，人民幣略為走弱，美元兌離岸人民幣升至6.8080。事實上，內地官方部門一早已預估經濟面對下行壓力，月初已把逆回購操作利率、中期借貸便利(MLF)及貸款市場報價利率(LPR)下調，確認了人行在未來一段時間將採取寬鬆貨幣政府方針。

美元兌離岸人民幣由6.3見底，並升穿6.4後，離岸人民幣在不足1個月已眨值逾6%，重返20個月前水平。技術上，在6.857附近會完成2020至本年3月跌浪的61.8%調整，相信在中美貨幣政策差異及在內地經濟面對下行壓力之前題下，放在「7算」之後應不會一個問號。

內地經濟走弱之際，市場人士對於美國及英國之零售業務表現未見悲觀。預計美國零售銷售按月增速由0.5%加快至1.1%，而英國亦可能由收縮1.4%回升至增長0.2%。美國聯儲局主席鮑威爾將於美國零售銷售後的香港時間周三(18日)凌晨2時發表講話，或進一步鞏固市場對聯儲局在接下來的2次會議上每次加息0.5厘的預期。美匯指數已在上周企穩在2017年高位103.82以上，以技術分析估算，指數將上試108。短線交易者，應視9天平均線為建倉信號及跌穿21天平均線作好倉止蝕參考。

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑

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