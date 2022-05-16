譚仔國際：生意逐步回升　今年擬攻澳洲市場

他坦言，疫情減慢集團開店步伐，仍計劃今年進軍澳洲市場，惟由原定2023財年開設7間門店，減至今年底前新增1間。另外，香港及內地市場將在今財年分別開14及26間門店。至於新店回本期亦因疫情原因而拉長，但因不同地區受影響程度不一，未有數據披露，而個別門店續租有減租。

集團於3月在日本新宿開設首家門店，正式進軍日本市場，現時在日本已有3間門店。劉指出，開業初期反應不俗，雖然門店開業時間短，但形容現時成績「幾唔錯」，目前新開店選址會以城市為主，對日本市場前景充滿信心。

食材價格持續上升，首席財務官陳萍表示，集團餐單靈活，同時透過推出新產品、替換食材、加強供應鏈採購等手段控制。劉補充，公司已於今年2月份加價2%，是自2019年以來首次調整價格，強調對加價採審慎態度。

集團宣派末期息每股11.4港仙，派息比率達75%。陳指出，主要是回饋股東，日後會否維持此比例要視乎公司發展，強調派息會平衡公司資金需求及股東回報，派息比率不少於30%。

譚仔國際公布上市後首份成績表，截至3月底止2022財年，盈利按年倒退29.47%至2.02億港元。若撇除上市費用及新冠肺炎疫情相關政府補貼，經調整溢利按年升17.8%至1.65億元。