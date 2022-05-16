【高盛推介】MSCI調整權重　券商指對騰訊、快手或有正面影響

高盛(亞洲)有限責任公司：國際指數公司MSCI上周公布半年度指數審議結果，並將於本月31日收市後生效。有券商及後指權重調整後，料騰訊控股及快手將分別獲7.05億及4.89億美元被動資金流入的正面影響。

騰訊上周五(13日)重上350港元水平，周一(16日)則開市隨即重上360元水平，及後倒跌，最低見347.2元後跌幅收窄。現報352.6元，跌約0.5%。騰訊將於周三(18日)公布今年首季業績，市場料非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利，介乎223.79億至282億元人民幣，按年跌14.8%至32.4%。

快手上周五急漲約8.4%，周一繼續上升，早段曾高見70.85元，突破1個月高位後升幅收窄。現報68.3元，升約0.7%。有券商料快手今年首季業績與預測相近，收入料按年增長22%，經調整淨虧損按年收窄至39億元人民幣。該行維持對快手「買入」評級，目標價95元。

觀察個股輪證資金流向，上周四(12日)錄得約450萬元資金流入騰訊好倉後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉則於上周五獲資金轉向流入，有約350萬元。

快手方面，上周五流入牛證的資金集中在50元收回區域的產品。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約430萬元，並見80元收回區域的遠熊獲流入熊證的資金留意。

觀察港股通資金流向，上周北水連日買入騰訊，上周二(10日)至周五共錄得約38億元資金淨買入。

騰訊購29019，行使價460元，2022年8月22日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、進取、輕微價外。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。

騰訊牛63118，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，高槓桿近牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。

騰訊熊50943，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

快手購14610，行使價99.9元，2022年8月29日到期，實際槓桿4.8倍，進取、高槓桿、高敏感度。

快手購21421，行使價80.4元，2022年12月6日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、長年期、低波幅敏感度。

快手牛58710，收回價50元，行使價47元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，近18元收回距離牛證。

快手熊63508，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。