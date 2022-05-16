【高盛推介】MSCI調整權重 券商指對騰訊、快手或有正面影響
2022年05月16日 14:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：國際指數公司MSCI上周公布半年度指數審議結果，並將於本月31日收市後生效。有券商及後指權重調整後，料騰訊控股及快手將分別獲7.05億及4.89億美元被動資金流入的正面影響。
騰訊上周五(13日)重上350港元水平，周一(16日)則開市隨即重上360元水平，及後倒跌，最低見347.2元後跌幅收窄。現報352.6元，跌約0.5%。騰訊將於周三(18日)公布今年首季業績，市場料非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利，介乎223.79億至282億元人民幣，按年跌14.8%至32.4%。
快手上周五急漲約8.4%，周一繼續上升，早段曾高見70.85元，突破1個月高位後升幅收窄。現報68.3元，升約0.7%。有券商料快手今年首季業績與預測相近，收入料按年增長22%，經調整淨虧損按年收窄至39億元人民幣。該行維持對快手「買入」評級，目標價95元。
觀察個股輪證資金流向，上周四(12日)錄得約450萬元資金流入騰訊好倉後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉則於上周五獲資金轉向流入，有約350萬元。
快手方面，上周五流入牛證的資金集中在50元收回區域的產品。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約430萬元，並見80元收回區域的遠熊獲流入熊證的資金留意。
觀察港股通資金流向，上周北水連日買入騰訊，上周二(10日)至周五共錄得約38億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高槓桿、進取選擇可留意屬輕微價外的騰訊購(29019)。貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購(12127)。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(63118)，與現價有約30元收回距離。
騰訊購29019，行使價460元，2022年8月22日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、進取、輕微價外。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。
騰訊牛63118，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，高槓桿近牛。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(13619)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(12853)。熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊(50943)，與現價有約30元收回距離。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.6倍，貼價。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。
騰訊熊50943，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好快手，基於其波幅較大，其相關認購證提供的槓桿普遍不高，因此或只可揀選稍微價外產品以保持槓桿。認購證方面的進取選擇可留意換股比率50兌1的快手購(14610)，其敏感度比市面上換股比率100兌1的認購證更高，更能緊股正股升跌。穩健選擇可留意屬長年期的快手購(21421)，雖提供的槓桿稍低，但為低波幅敏感度的選擇。牛證方面可留意快手(58710)，與現價有約18元收回距離。
快手購14610，行使價99.9元，2022年8月29日到期，實際槓桿4.8倍，進取、高槓桿、高敏感度。
快手購21421，行使價80.4元，2022年12月6日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、長年期、低波幅敏感度。
快手牛58710，收回價50元，行使價47元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，近18元收回距離牛證。
投資者如看淡快手，可留意快手熊(63508)，與現價有約12元收回距離。
快手熊63508，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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