道期跌近百點 油價企109美元
2022年05月16日 16:12
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●美匯指數報104.56；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8177；美元兌日圓報129.32；歐元企1.0412，英鎊處1.2232。金價報1,793美元。布油報109.88美元，紐油報109.2美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨跌90點。
●恒生指數全日收報19,950點，升51點或0.26%。國企指數收報6,826點，升19點或0.28%；科技指收報4,039點，升0.39點或0.01%。主板成交930億港元。https://bit.ly/3Nf1D8V
-3隻民營內房股被選為示範房企。
-花旗降禹洲目標價至0.53元。
-譚仔國際：生意逐步回升，今年擬攻澳洲市場。
-瑞銀指疫情復燃影響市場需求，下調快手目標價。
-傳恒大地產再被法院強制執行標的16.9億人民幣。
-敏華：疫情影響料短暫，開店集中三四線城市。
●滬綜指收跌10點，生物製藥股跌1.4%，金融股跌1%，釀酒股跌0.8%。https://bit.ly/39ot69y
●中國經濟：
-內地4月社會消費品零售總額按年跌11.1%，遠遜預期。
-滬防控工作分3階段，擬6月全面恢復正常生產生活秩序。
-傳內地擬對國內客運航班予資金支持。
-滙豐：IMF上調人幣在SDR權重，反映內地在全球貿易重要性。
●瑞銀：香港實際按息或升至2.6厘以上。
●埃及將出售國營企業股權，冀解決經濟危機。
●Tesla召回上海逾10萬架電動車，另推遲復產量計劃。
●黑田東彥：匯率過度波動不可取。
●高盛前CEO：美國加息進取，經濟衰退風險高。
●印度禁小麥出口，小麥期貨漲5%。
●埃利安警告：通脹重擊窮國經濟，富國若袖手恐爆災。