道期跌近百點　油價企109美元

●美匯指數報104.56；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8177；美元兌日圓報129.32；歐元企1.0412，英鎊處1.2232。金價報1,793美元。布油報109.88美元，紐油報109.2美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨跌90點。

-3隻民營內房股被選為示範房企。

-花旗降禹洲目標價至0.53元。

-譚仔國際：生意逐步回升，今年擬攻澳洲市場。

-瑞銀指疫情復燃影響市場需求，下調快手目標價。

-傳恒大地產再被法院強制執行標的16.9億人民幣。

-敏華：疫情影響料短暫，開店集中三四線城市。

●中國經濟：

-內地4月社會消費品零售總額按年跌11.1%，遠遜預期。

-滬防控工作分3階段，擬6月全面恢復正常生產生活秩序。

-傳內地擬對國內客運航班予資金支持。

-滙豐：IMF上調人幣在SDR權重，反映內地在全球貿易重要性。

●瑞銀：香港實際按息或升至2.6厘以上。

●埃及將出售國營企業股權，冀解決經濟危機。

●Tesla召回上海逾10萬架電動車，另推遲復產量計劃。

●黑田東彥：匯率過度波動不可取。

●高盛前CEO：美國加息進取，經濟衰退風險高。

●印度禁小麥出口，小麥期貨漲5%。

●埃利安警告：通脹重擊窮國經濟，富國若袖手恐爆災。