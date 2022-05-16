【產經直播】恒指2萬關得而復失的啟示？
2022年05月16日 16:35
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港股周一(16日)反覆靠穩，高開232點後，最多升274點，不過內地4月份社會消費品零售及工業增加值，均遜市場預期，中港股市即時動力減弱，恒指升51點，報19,950點。港股2萬點關再次得而復失，加上本周有多隻重磅科網股放榜，恒指預期走勢？
科網股個別發展，大行摩通轉軚，上調多隻科網股評級，稱不確定性較兩個月前減弱，另外，有傳阿里巴巴(09988)於俄羅斯物流合資裁員四成，加上全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)表示，於今年首季大幅增持阿里巴巴美股ADS約321萬股，增持比例達75%，阿里股價升逾2%，股份確認見底未？
內房股做好，內地減首置按息下限0.2厘，以改善住房需求，而碧桂園(02007)、龍湖(00960)及美的置業(03990)更被監管機構選為示範房企，並將於本周陸續發行人民幣債券，碧桂園升一成，為表現最佳藍籌，而龍湖及美的置業，則分別升4%至7%。不過，內房股雖然有國策支持，但人民幣匯價偏弱，內房股現價值唔值得追？
另外，譚仔國際(02217)發布年績，年度經調整溢利為1.65億港元，按年增長17.8%，並派末期息11.4仙，收升近3%。內地及本地疫情緩和下，譚仔咩位可以吼吓？
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