【產經直播】恒指2萬關得而復失的啟示？

港股周一(16日)反覆靠穩，高開232點後，最多升274點，不過內地4月份社會消費品零售及工業增加值，均遜市場預期，中港股市即時動力減弱，恒指升51點，報19,950點。港股2萬點關再次得而復失，加上本周有多隻重磅科網股放榜，恒指預期走勢？

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