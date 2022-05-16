受累澳洲業務　中電首季稅後營運盈利少25億元

中電指出，由於澳洲EnergyAustralia的遠期合約須按大幅上升的遠期燃料價格作市值計算，引致2022年首季出現重大和不利的非現金公平價值變動。此等公平價值變動代表現時市場上較高的價格，和EnergyAustralia早前透過遠期合約所定下的電價之間的差別。有關變動只反映特定時間的狀況，並有可能在未來出現變化。在正常情況，EnergyAustralia會結算到期合約，亦會簽訂新合約。批發電價上升在中期來說會對EnergyAustralia的業務表現有利，但在短期卻為盈利帶來重大和不利的非現金影響。

香港業務方面，首季售電量按年上升0.3%至68.4億度。當中住宅售電量按年跌1.8%，佔本地總售電量27%；商業售電量按年跌0.3%，佔本地總售電量39%；基建及公共服務售電量按年升4%，佔本地總售電量29%；及製造業售電量按年跌4.1%，佔本地總售電量5%。

公司宣布派發2022年第一期中期股息每股0.63港元，按年持平。