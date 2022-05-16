【綠債配發結果】申購金額325億元　每人最多可獲發5手

港府公布在政府綠色債券計劃下發行首批綠色零售債券的認購及配發結果，根據配售銀行及香港中央結算公司所提供的認購資料，截至今年5月6日下午2時認購期結束為止，政府共收到48.83萬份有效申請，申請的債券本金總額達325.67億港元。

首批綠色零售債券的最終發行額為200億港元。政府按照4月26日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲5手。15.08萬份認購4手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的33.75萬份申請(即認購4手以上者)，均將先獲發4手債券，並進行抽籤，其中19.43萬份申請將獲配發多一手債券。

綠色零售債券將於5月18日發行，於5月19日在香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。