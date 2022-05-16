二手樓續冧　清水灣四房蝕663萬離場　4年跌價18%

樓價從高位回落後再無突破，再有近年以高位入市的業主蝕錢離場，清水灣傲瀧園景四房戶以3,100萬元沽售，原業主持貨近4年帳面虧損約663萬元，單位跌價近18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山梁淑儀指，天后鴻安大廈低層C室，實用面積約849方呎，兩房設計，成交價達1,180萬元，呎價約13,899元，新買家為區外投資客。

●中原周世康稱，灣仔美漢大廈極高層J室，實用面積約355方呎，附有271方呎特色平台，兩房間隔，享城市景，以680萬元易手，呎價約19,155元，新買家屬於用家。

●中原盧宏基表示，西營盤星鑽中層B室，實用面積約502方呎，兩房間隔，以2.65萬元租出，呎租約53元，原業主於2022年以1,300萬元買入單位，租金回報約2.4厘。

●美聯楊家俊稱，大潭紅山半島6座高層A室，實用面積約1,013方呎，套兩房連儲物房間隔，獲外區租客以月租4.8萬元承租，呎租約47.4元並連一個車位。

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九龍區

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街34號中層D室，實用面約積712方呎，三房間隔，望內街景，去年底放盤，原先叫價945萬元，鑑於近日股市波動，決定降價沽出，減價65萬元，以880萬元成交，呎價約12,360元，單位約5年帳面升值約6%。

●香港置業陳渝東指，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號中層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔，以約1.88萬元放租約5個月，即吸引同區客洽詢，象徵式減價500元，以1.83萬元租出，呎租約33元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●利嘉閣陳鴻信透露，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道26號中低層B室，實用面積約617方呎，兩房間隔，望內園景，以880萬元易手，呎價約14,263元，屋苑現時約有490個單位放售，入場費由600萬元起。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣碧海藍天6座中層H室，實用面積約577方呎，兩房間隔，享市景，以約2.25萬元放租，即吸引新租客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以2.1萬元承租，呎租約36.4元。

●中原程智聰表示，長沙灣宇晴軒5座高層A室，實用面積約464方呎，兩房間隔，享園景，最新以1.68萬元租出，呎租約36元，業主於2018年1月以312萬元買入。

●中原鍾家豪指，奧運站維港灣9座低層H室，實用面積約457方呎，兩房間隔，享內園景，議價後以872萬元易手，呎價約19,081元，新買家為外區投資者。

●世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣曉暉花園1座高層A室，實用面積約736方呎，三房間隔，以1,118萬元成交，呎價約15,190元，單位原先叫價1,135萬元，減價17萬元，減幅僅約1.5%售出。

●美聯黃家樂表示，啟德嘉峯匯1B座中低層F室，實用面積約287方呎，開放式間隔，原先叫租1.6萬，放盤約1個月，調減2,000元，以1.4萬元租出，呎租約48.8元，業主於2021年1月斥資720.8萬元購入。

●中原王能透露，觀塘凱滙5月錄首宗買賣，單位為2座中層C室，實用面積約452方呎，一房梗廚間隔，原先開價950萬元，議價後以888萬元成交，呎價約19,646元，新買家為上車客，原業主於2018年12月以807.79萬元一手買入，帳面賺80.21萬元離場。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧12座地下單位，實用面積約1,710方呎，四房連工人房間隔，享園景，原先叫價3,000萬元，以3,100萬元沽售，呎價約18,129元，原業主於2018年7月以3,763萬元購入，帳面蝕663萬元，單位期內跌價近18%。

●中原王英堂指，剛過去的周末東涌區錄6宗二手買賣，包括映灣園12座低層A室，實用面積約912方呎，套三房連儲物室間隔，外籍機師賣樓回國，月初以1,100萬元放盤，外區換樓客睇樓後即場還價，減價7萬元，以1,093萬元成交，呎價約11,985元。

●中原黃國強表示，青衣夾屋宏福花園4座中層C室，實用面積約598方呎，兩房間隔，享全海景，今年1月自由市場開價950萬元，願減55萬元，即以895萬元成交，呎價約14,967元，新買家為區內兩房業主，心儀三房海景單位，惟資金不足轉購上址。

●中原林恩信稱，荃灣名逸居2座頂層連天台特色戶，實用面積約779方呎，套三房間隔，連約567方呎天台，去年11月開價1,438萬元，今年1月降低至1,388萬元，買家睇樓後即洽購，打算入市與父母同住，終減至1,305萬元成交，呎價約16,752元。

●利嘉閣許喜龍透露，荃灣恆麗園4座低層A室，實用面積約626方呎，套三房間隔，望海景，連車位開價820萬元，日前以783萬元沽出，呎價約12,508元，原業主於2012年以425萬元購入，持貨約10年，現移民賣樓帳面賺約358萬元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑E座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，外區客為鄰近家人居所及子女上學地點，方便往返，加上單位附部分家具，遂便決定以1萬元租入，呎租約24.9元。

●祥益黃文樂表示，屯門盈豐園2座低層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，見單位附設裝修連部分傢電，可即買即住，原業主增加議幅，減價9萬元，上述買家由租轉買，以476萬元購入自住，呎價約12,205元。

●祥益陳阿麗表示，屯門啟豐園1座中層C室，實用面積約325方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，見單位附有裝修及房間可望海景，原業主有小量議價空間，遂便決定以488萬元即睇即買，呎價約15,015元。

●中原陳家富指，屯門大興花園2期11座中層F室，實用面積約544方呎，兩房間隔，享河景，開價660萬元，吸引同區換樓客睇樓兩次，隨即還價洽購，最終減價10萬元，以650萬元成交，呎價約11,949元。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居5座高層B室，實用面積約630方呎，三房間隔，區內客見單位屬高層戶，加上原業主有兩萬元的議幅，遂便決定以658萬元購入自用，呎價約10,444元。

●中原王勤學表示，元朗區過去周末錄得10宗二手買賣，包括蝶翠峰1座高層H室，實用面積約574方呎，三房間隔，叫價668萬元，微減3萬元，獲上車客以665萬元承接，呎價約11,585元。

●美聯林曉丹稱，元朗YOOHO MIDTOWN第1座低層E室，實用面積約760方呎，套三房間隔，屬稀有放盤，即場還價至1,195萬元成交，累減逾8%，呎價約15,724元。

●美聯賴嘉敏指，大埔白石角海日灣1期C2座地下單位，實用面積約1,014方呎，原裝套三房改為套兩房間隔，連工人套房及近400方呎花園，獲區內分支家庭客青睞，單位月前開價約4.8萬元放租，議價後以4.2萬元租出，呎租約41.4元。

●美聯陳國志表示，九肚山皓朗山莊雙號屋，三房雙套房連儲物房間隔，實用面積約2,250方呎，連雙車位及花園，數度議價後，最終以4,488萬元成交，呎價約19,947元，原業主在2012年約4月以3,738萬元購入，帳面獲利約750萬元，物業升值約20.1%。

●美聯林靖如指，沙田新城市廣場3期5月首宗買賣，屋苑蕙蘭閣中層C室，實用面積約578方呎，兩房間隔，原業主之前將單位作出租之用，當單位交吉變鎖匙盤，同日吸引區內買家即睇即買，成交價970萬元，呎價16,782元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城38座中層G室，實用面積約304方呎，兩房改一房間隔，放盤半年，開價580萬元，累減20萬元，獲買家以560萬元承接，減幅約3.4%，呎價約18,421元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山海栢花園2座低層F室，實用面積約550方呎，三房間隔，望海景，單位原先開價910萬元，放盤1個月，減價25萬元，終獲買家以885萬元承接，呎價約16,091元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園2座高層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年9月於未補價第二市場放盤，叫價618萬元，期間多次調整叫價，最終獲綠表客以545萬元購入，減幅達約11%，呎價約11,260元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳城中駅7座中層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，擁山景，開價892萬元，經連番議價以835萬元易手，呎價約16,600元。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳LP6第3座高層M室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價880萬元，最終以855萬元易手，呎價約18,587元，原業主於2019年以774.9萬元一手購入，持貨滿3年轉手帳面獲利約80.1萬元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳東港城6座高層D室，實用面積約524方呎，兩房間隔，外望海景，原先開價918萬元，最終以880萬元成交，呎價約16,794元，新買家是本區換樓客，另原業主則因移民而放售單位，屋苑暫錄約6宗二手買賣。

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