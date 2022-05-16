4月新取用按保宗數及金額跌至兩年前低位

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司最新資料顯示，4月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為4,798宗，按月增加20.2%；金額為287.84億元，按月增21.3%，宗數及金額同創8個月新高。至於4月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1,161宗，按月減少13%；金額為66.19億元，按月減少8.7%，宗數及金額均回落至兩年前低位。

對比去年同期，4月份新批出按揭保險計劃貸款宗數按年減少13.6%；金額按年減少7.2%。而4月份新取用按揭保險計劃貸款宗數按年減少41.1%；金額則按年減少37.9%。

以首4個月比較，2022年首4月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得14,671宗及 850.3億元，按年分別下跌27.6%和23.7%。而今年首4個月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得5,493宗及305.61億元，按年減少18.6%及16.8%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，4月份新取用按保數字稍有下跌，反映樓按市場於首季受第5波疫情的影響。而新批出按保數字按月回升逾2成，則反映2月份「波叔Plan」實施，樓價上限擴大至1,920萬元，使更多換樓客透過按保申請高成數按揭。近月一二手回暖，樓市交投增多，相信未來按保宗數將回升並於下月數字反映出來。