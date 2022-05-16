【俄烏戰雲】倘俄斷歐天然氣 通脹即飆上9%癱瘓經濟

外媒報道，根據歐盟委員會的最新預測，如果俄羅斯天然氣供應出現嚴重中斷，歐元區疫情後的復甦將幾乎停滯，物價也將以更快速度飆升。

在歐盟委員會預計的嚴重情景之下，各國政府難以取代自俄天然氣進口，歐元區經濟今年料擴張約0.2%，通脹突破9%。2023年，增速將比基準情景低1個百分點。

這是歐盟自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次做出預測；官員們還下調了基準情景，預計今年GDP增長2.7%，2023年增長2.3%，分別低於2月預測的4%和2.7%。

更新後的預期顯示，歐洲最大經濟體德國要到2022年第4季，才能實現危機前的經濟產出水平，而西班牙則要等到2023年第3季。

通脹形勢也在惡化：今明兩年通脹料為6.1%和2.7%，先前預期為3.5%和1.7%。峰值料出現在這一季的某個時間點。

歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni周一(16日)在聲明中說：「俄羅斯入侵烏克蘭造成了難以言狀的痛苦和破壞，也在令歐洲經濟復甦承壓。在其他可能情景下，增長率可能低於、而通脹率可能高於我們當前的預測。」

歐盟委員會表示，政府的長期支持意味歐元區財政政策仍將是支持性的。仍舊預計到2023年，政府債務與經濟產出之比將從2020年近100%的歷史峰值降至93%。