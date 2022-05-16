美匯強勢逼多國央行勁加息　全球經濟陷毀滅性災難？

美元獨強，正使全球經濟及通脹步入毀滅性災難！早在俄烏戰事爆發後呼籲投資者「減磅」的著名經濟學家，現為安聯集團首席經濟顧問的埃利安警告，新興經濟體要小心「經濟、能源、糧食和債務危機」4大災禍共冶一爐，因一場直搗全球的「滯脹海嘯」已成形。

美匯指數昨仍處104以上的20年高位，只要強美元愈久，愈對新興經濟體不利，因不是被迫允許本國貨幣貶值，就是要提高利率。就此，南非、菲律賓和埃及可能未來幾天加息；南韓透露不排除月底加息0.5厘；印度和馬來西亞本月已意外上調利率，前者更入市力托貨幣盧比；巴西、智利和哥倫比亞月內亦被迫更激進收水。加拿大豐業銀行表示，聯儲局提速加息讓許多其他經濟體感頭痛，引發資金外流和本幣疲弱。

更甚的是發達經濟體今次也未能幸免，歐元兌美元近日觸及5年新低，瑞士法郎自2019年以來首次跌至與美元平價。英國更被視為「全球滯脹危機的中心」，有調查指超過三分之二人認為，英鎊將跌至1.15美元，而10年期英國國債孳息率恐升至3厘。當地家庭實際可支配收入正面臨1964年有史以來第二糟糕的一年。

受長期通縮困擾的日本，4月批發物價指數亦按年漲10%，創1981年有紀錄來新高；同月以日圓計價的進口物價指數按年飆44.6%，意味日圓近期下跌推高日本企業進口成本。

至於美國，在華爾街具影響力的高盛前舵手布蘭克費恩警告，當地經濟衰退機會非常、非常高，無論是企業或消費者也要做好準備。