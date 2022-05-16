美股全線向下　精神航空逆市升10%

環球股市表現疲弱，美股周一(16日)早段未能承接上周五反彈勢頭，道指曾跌101點，至32,095點；標指跌23點，至3,999點；以科技股為主的納指跌135點，至11,669點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,916點，跌8點，低水34點。

美銀數據顯示，近期全球股市出現大規模走資，約蒸發11萬億美元(約85.8萬億港元)，創2008年金融危機以來最嚴重的連續跌勢。摩根士丹利和花旗分析員預期，在高通脹、中央銀行「鷹」派政策，以及經濟增長放緩的困擾下，全球市場，尤其美國股市將再下跌，以歷史數據推斷，標指仍有再逾一成的下跌空間。

Comdirect Bank表示，投資者將再減持股票，尤其科技及增長股，市場信心需再嚴重地減退才見底。BRI財富管理亦指，投資者對科技股信心已支離破碎，未來數星期至數月將過得非常艱難。

高盛則公布兩個今年標指「壞與更壞」預測，若美國企業能適應即將到來的經濟增長放緩，勉強維持盈利，則年底標指將收報在4,300點左右；若美國全面經濟衰退，則標指年底將跌至3,600點左右，意味比上周五收市再下滑10%。

高盛首席經濟學家哈哲思與其團隊的報告指，今年和明年經濟料增長2.4%和1.6%，分別比此前預測下調0.2個和0.6個百分點，失業率則在明年底升至3.7%。

個股消息方面，在俄羅斯扎根逾30年的國際連鎖快餐店麥當勞宣布，將全面退出在俄業務。該企3月已暫停當地業務，聲明指基於烏克蘭發生的戰事和人道危機，以及在俄的經營環境變得難以估計，導致該企無法在當地繼續經營，料此舉使該企損失12億至14億美元，潛在買家需撤走門店所有麥當勞標籤和菜單等，因麥當勞將保留其在俄商標。該股跌0.58%。

此外，美國廉航捷藍航空(JetBlue)向美國精神航空公司(Spirit Airlines)提出每股30美元惡意收購，捷藍航空此前已向後者提出每股33美元收購提案，惟精神航空最終選擇另一廉價航空公司Frontier Group Holdings的收購，最終交易尚待下月10日精神航空股東大會上投票決定。捷藍航空跌2.58%；精神航空升10.98%；Frontier Group Holdings升5.73%。