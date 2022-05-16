全球食物短缺價飆升　糖果竟成俄國人偷竊首選...

正當世界期望全球第二大小麥生產國印度能彌補俄烏戰事造成的小麥缺口之際，印度日前在毫無預警下宣布，禁止小麥出口，上周六起生效，為全球糧食供應拉響警報。

小麥期貨周一曾大升5.9%至每蒲式耳12.47美元，續上闖兩個月前創出的歷史新高水平。外媒引述印度的交易員稱，市場原預期當地要2、3個月後才降小麥出口，想不到價格飛漲令政府突頒禁令。事緣印度本土小麥價漲至每噸2.5萬盧比(約322.71美元)，大幅超出政府所定的最低收購價2.015萬盧比。

西方國家也被捲入本次糧食危機，據非牟利機構Food Foundation的調查，英國食品價格上漲加上能源價格大升，令愈來愈多英國人難以負擔，大約七分之一成年人活在不吃飯、減少飯量或瀕臨餓死的家中，使經濟危機變成健康危機。

南美洲的秘魯正面臨缺乏18萬噸尿素，智庫機構GRADE指出，除非在未來幾個月內找到解決方案，否則該國大米、薯仔和玉米等主食的產量將下降多達40%，肥料短缺可能在當地造成饑荒。

被多方制裁的俄羅斯更現怪象，由於失業飆升，今年2至4月當地偷竊案按年激增18%，最常被偷的首二位竟是糖果和香腸，酒、朱古力、芝士等食物也榜上有名。足見糧食與社會穩定掛鈎，吃不飽或致全球出現更多亂象。