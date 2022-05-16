新盤空群出擊！上車、中價乃至豪宅相繼推售
2022年05月16日 21:56
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新盤將即再迎來大型銷售活動，乘早前熱銷氣勢出擊的錦上路站項目，敲定周五一口氣推售3張價單全數428個單位。同時，南區超級豪宅項目及紅磡大型項目都部署登場，搶攻市場上各區各類客源。
●錦上路站柏瓏II加推122伙 周五發售428伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，最新公布加推涉及122伙的3號價單。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，新一批單位折實平均呎價約18,753元，屬原價加推。
今批單位包括32個一房單位、88個兩房單位及2個四房，維持最高16%折扣優惠，折實售價介乎651.16萬元至1,788.78萬元，折實呎價約17,062元至20,186元。入場單位為1座1樓B6室，實用面積352方呎，一房間隔，呎價18,499元。至於最高售價的單位為9座12樓A1室，實用面積974方呎，四房間隔，呎價18,365元。
該盤亦已上載銷售安排，落實於周五(20日)全數盡推3張價單共428伙作首輪銷售。該盤將於周四(19日)下午1時截票，銷售當日每位買家最多可認購2伙，不設大手優先揀樓。項目至今獲接2,800張入票，超額認購約5.5倍。
●南區壽臣山15號公布樓書
由英皇國際(00163)、中渝置地(01224)、明發集團(00846)及資本策略地產(00497)旗下尚家生活合作發展的南區壽臣山洋房項目命名為壽臣山15號，發展商亦同步上載樓書到一手住宅銷售資訊網，並計劃於短期內以招標形式推出市場。
英皇國際副主席楊政龍表示，項目備受實力買家關注垂詢，發展商將會共享資源積極準備宣傳及銷售安排。該項目位處壽臣山道西15號，設有15幢獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，四房四套至六房六套間隔，屬全港極少供應萬呎豪宅的洋房項目。每幢洋房都設有私人花園、車位以及內置升降機，其中13幢洋房更擁有私人游泳池。項目面積最大的2號洋房實用面積12,073方呎，露台面積達159方呎，而花園及天台面積分別3,841方呎及3,156方呎。
●馬頭角瓏碧暫收300票
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，由上周四起收票，至今接獲300個認購登記，按首兩張價單共70伙計，暫超額認購逾3倍。發展商表示，預計短期內會推出銷售安排。據悉，該盤以九龍塘41校網作招來，吸引不少家長客及投資者注視。而現時已開價的單位當中，約九成為1,000萬元以下。
●大埔白石角朗濤三房招標3,736萬沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新透過招標沽出三房戶。項目第5座12樓A室，實用面積1,325方呎，三房間隔，成交價3,736.1萬元，呎價約28,197元，成交呎價創項目分層戶新高。買家採用1080天備用二按提前入住付款計劃入市。
●沙頭角尚澄兩房呎價約12,250元
遠東發展(00035)旗下沙頭角尚澄，本月交投加快。最新錄得1座3樓E室的成交，實用面積523方呎，兩房間隔，成交價640.68萬元，呎價約12,250元。資料顯示，該盤本月暫錄4宗成交。
●屯門恆大·珺瓏灣三房售978萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」，周一(16日)以978萬元沽2A座5樓A室，實用面積790方呎，三房連儲物室間隔，呎價約12,380元。
●西灣河逸瑆一房呎價約21,500元
麗新發展(00488)與市區重建局合作發展的西灣河逸瑆，最新沽出25樓F室，實用面積386方呎，為一房間隔，成交價約829.9萬元，呎價為21,500元。
●紅磡黃埔大型重建項目即將登場
市區再有全新盤登場，恒基地產(00012)發展的紅磡黃埔大型重建項目，將於明日(17日)作命名儀式。據悉，整個項目提供約2,800伙。