新盤空群出擊！上車、中價乃至豪宅相繼推售

新盤將即再迎來大型銷售活動，乘早前熱銷氣勢出擊的錦上路站項目，敲定周五一口氣推售3張價單全數428個單位。同時，南區超級豪宅項目及紅磡大型項目都部署登場，搶攻市場上各區各類客源。

●錦上路站柏瓏II加推122伙 周五發售428伙

今批單位包括32個一房單位、88個兩房單位及2個四房，維持最高16%折扣優惠，折實售價介乎651.16萬元至1,788.78萬元，折實呎價約17,062元至20,186元。入場單位為1座1樓B6室，實用面積352方呎，一房間隔，呎價18,499元。至於最高售價的單位為9座12樓A1室，實用面積974方呎，四房間隔，呎價18,365元。

該盤亦已上載銷售安排，落實於周五(20日)全數盡推3張價單共428伙作首輪銷售。該盤將於周四(19日)下午1時截票，銷售當日每位買家最多可認購2伙，不設大手優先揀樓。項目至今獲接2,800張入票，超額認購約5.5倍。

●南區壽臣山15號公布樓書

英皇國際副主席楊政龍表示，項目備受實力買家關注垂詢，發展商將會共享資源積極準備宣傳及銷售安排。該項目位處壽臣山道西15號，設有15幢獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，四房四套至六房六套間隔，屬全港極少供應萬呎豪宅的洋房項目。每幢洋房都設有私人花園、車位以及內置升降機，其中13幢洋房更擁有私人游泳池。項目面積最大的2號洋房實用面積12,073方呎，露台面積達159方呎，而花園及天台面積分別3,841方呎及3,156方呎。

●馬頭角瓏碧暫收300票

●大埔白石角朗濤三房招標3,736萬沽

●沙頭角尚澄兩房呎價約12,250元

●屯門恆大·珺瓏灣三房售978萬元

●西灣河逸瑆一房呎價約21,500元

●紅磡黃埔大型重建項目即將登場