新創建周大福旗下Goshawk售商務飛機租賃平台

新創建集團( 00659 )與周大福企業有限公司宣布，旗下各佔50%股權的Goshawk Aviation Limited，向SMBC Aviation Capital Limited出售商務飛機租賃平台，當中包括絕大部分資產、債務及租賃合約，但不包括Goshawk租予俄羅斯的航空公司之飛機。

待相關政府部門批准是次交易，Goshawk將於交易完成後，收取100%現金代價約15.75億美元(約122.85億港元)。新創建和周企俱為SMBC AC提供財務擔保。

SMBC AC將收購Goshawk擁有、管理及承諾購買的219架飛機，主要是窄體飛機，平均機齡為5.4年，加權平均餘下租約到期年期為5.7年。

新創建行政總裁馬紹祥表示，Goshawk出售商務飛機租賃平台，讓新創建釋放資產價值，並減低加息及新型冠狀病毒等宏觀因素帶來的風險。此舉亦與集團的投資策略一致，集團會繼續將資金投放於現金流強勁及回報理想的項目，以達致長遠可持續增長。

交易完成後，新創建及周大福企業的財政狀況將會進一步加強。完成後，Goshawk Aviation將繼續透過餘下實體持有若干飛機，並由第三方服務機構提供服務。Goshawk Aviation將持續檢視其對這些飛機的投資政策。