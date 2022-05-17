東方日報B1：華經濟走樣　今季恐更傷

疫情封控衝擊下，中國4月份工業、投資、消費以至內房數據均「大走樣」，遠遜市場預期。其中，零售總額跌至近兩年來最低，工廠生產速度更跌穿2020年3月的負1.1%水平，反映經濟增長引擎正急劇萎縮。即使國家統計局大派「定心丸」，揚言5月經濟運行有望改善，但外資投行紛警告，內地經濟寒冬恐延至第二季，甚至明年亦不容樂觀。

【生產：4月工業轉跌2.9% 32年最差 失業率又惡化】

由於內地防疫措施導致交通物流受阻，生產人員出行受限制等因素影響，4月反映工業生產的規模以上工業增加值由3月按年增5%，轉為按年跌2.9%，更是1990年1月後最差。同時備受政府關注的整體城鎮調查失業率進一步惡化，上月攀升至6.1%，覆蓋31個大城市的城鎮調查失業率亦狂飆至6.7%，連續兩個月創有紀錄以來最高。

從地區來看，4月長三角及東北地區的工業增加值分別急跌14.1%及16.9%，主要由疫情下部分企業停工、停產造成。

疫情對小微企業衝擊較大，同月小微型工業企業增加值按年降3.4%，比3月增5.7%明顯轉差，回落幅度亦比大中型企業嚴重。

國統局周一(16日)承認，目前工業生產面臨一定壓力，主要表現在市場需求不足，產銷銜接水平下降；產業鏈供應鏈存在一些堵點，生產循環不暢；生產成本上升，盈利能力下降。儘管如此，但內地今年首4個月累計工業增加值仍按年增長4%。

惟工業生產下滑，勞工「飯碗」亦見不保。一直被政府視為經濟和社會穩定重要指標之一的調查失業率，上月繼續居高不下，接近2020年2月疫情爆發初期的6.2%高峰。4月數據亦顯示，16至24歲、25至29歲人口調查失業率分別高達18.2%及5.3%，前者屬史上罕見之高，反映年輕群體的就業壓力加大。

不過，當局解釋，製造業下降主要受汽車等裝備製造業跌31.8%影響。下階段隨着疫情逐步得到控制，交通物流逐步打通，生產循環改善，尤其是減稅降費、助企紓困政策持續發力，將有助於提振企業信心、改善企業經營，推動工業生產持續恢復。當局近期快速調查顯示，大規模留抵退稅實施後，獲得增值稅增量留抵退稅的企業中，90%企業認為現金流有改善，96.2%企業對政策表示滿意。

【消費 : 零售瀉11%兩載新低 汽車重災】

內地上月疫情再爆發，波及多個省市，居民外出購物、用餐減少，非生活必需類商品銷售和餐飲業大受衝擊，社會消費品零售總額按年急降11.1%，僅錄2.94萬億元人民幣，規模創2020年4月的2.81萬億元後新低，更為2020年3月後最大跌幅。為盡快提振市道，內地加大穩經濟力度，包括財政部門擬對境內客運航班提供資金支持。

國統局新聞發言人付凌暉周一指，雖然尚未掌握5月主要生產需求相關數據，但從目前部分指標來看，整體正改善，並留意到各項助企紓困政策持續發力，相信第二季經濟仍會保持較好增長趨勢。在高效統籌疫情防控和經濟社會發展等支持下，認為內地經濟能克服疫情影響，逐步企穩回升。

他強調，去年和今年首季均對經濟增長貢獻最大的消費表現，雖受疫情短期衝擊，但第二季消費會在疫情衝擊後逐步恢復，繼續推動經濟。不過，消費品零售總額已連跌兩個月，今年首4個月累計亦按年降0.2%，至13.81萬億元人民幣。

以消費類劃分，餐飲收入在4月按年重挫22.7%，服裝、日用品、家用電器、化妝品等零售額亦全數盡墨，汽車更大跌31.6%。當局坦言，佔零售總額比重較大的出行類商品零售額增長明顯放緩，對消費市場影響較大。

【投資：固投首4月升6.8% 實際或見負】

當消費及工業生產委靡不振之際，今年首4個月累計，不含農戶固定資產投資總額達15.35萬億元人民幣，按年仍增6.8%，惟增速按季回落2.5個百分點。若計入通脹因素後，分析料固產投實際增長恐同樣落入負值，荷蘭國際集團(ING)銀行周一發表報告指，4月數據預示內地經濟一片黯淡景象，並印證其對本季內地國內生產總值(GDP)按年跌1%的預測。

國統局周一指，全年內地經濟保持穩增長還有不少有利條件，包括投資穩增長作用將繼續發揮，基礎和製造業投資支撐有力。今年首4個月製造業投資金額按年增12.2%，推動整體投資增長2.9個百分點，基礎設施投資額亦升6.5%。從先行指標看，首4個月新開工計劃總投資亦增28%。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈也認同，上述數據意味基礎設施投資仍在推進，但這已是封城措施進行期間支持內地經濟的唯一增長，主因許多基礎設施項目不在上海，受到的影響不如零售和工業生產。封城結束後，基礎設施投資仍將會是今年內地經濟增長主要引擎。

惟彭氏指，雖然上海最快於5月20日正式復工，但並非所有企業能即時復常，估計今年整個第二季的企業活動比去年同期萎縮。野村指，本季內地GDP負增長的可能性上升。

摩根士丹利重申，第二季內地經濟或按季縮0.5%，但就內地供應鏈而言，最差情況似乎已過。反觀澳新銀行將內地明年GDP增速下調到4.2%，因近月封城的滬市，與全球其他地區的經濟和科技聯繫面臨風險，未來數年內地經濟增速或介乎4至5%區間的低端區域。

【內房：上月賣樓縮半 開發投資挫一成】

內地樓市飽受防疫措施困擾，官方數據顯示，今年首4個月房地產開發投資僅3.91萬億元人民幣，按年跌2.7%，住宅投資跌2.1%至2.95萬億元人民幣；單計4月整體投資實際倒退逾一成，為去年12月來最大跌幅。

為刺激樓市需求，當局日前已調低首次置業按揭貸款利率下限0.2厘，惟防疫措施仍未解除，提振買家信心作用存疑，今年首4個月商品房銷售額3.77萬億元，按年瀉29.5%，跌幅較首季擴6.8個百分點。單計4月，銷售額更「腰斬」，挫46.59%，至僅8,134.4億元人民幣，創2006年8月後最大單月跌幅。

其他指標未見樂觀，首4月房企房屋施工面積按年持平，錄81.85億方米，房屋竣工面積降11.9%至約兩億方米。

美的置業收市後公布，境內發行人擬發行本金總額不超過10億元人民幣的4年期公司債券，已在上交所上載文件。龍湖預告，其間接附屬重慶龍湖企業拓展將周三及周四在內地公開發行2022年公司債券(第二期)不超過5億元，為期6年。碧桂園擬於短期內發行一期面值最多5億元人民幣的內地公司債券。

花旗指，房企銷售未能恢復，政策效應會「打折扣」，在需求出現永久性破壞前，需更多「實際」措施。該行估計，行業銷售跌幅最快今年7月才開始收窄。