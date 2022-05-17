陳蓓敏：市道回復利好港鐵　股價上望...

美國加息步伐持續下，投資者擔心經濟壓力。雖然上周五美股終見反彈，道指重返32,000關口，納指掙扎向上爬向12,000水平。上周道指累跌逾2%，連跌七周，納指跌約3%。投資者在虛擬貨幣市場也見急速跳船，以避風險。美國執政黨為保選票，不斷到盟國作訪。繼俄，烏地緣政治不穩下，芬蘭和瑞典有意申請加入北約，為西方國家掛上鮮明旗幟。外圍政治局面更見多事之秋。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有港鐵)