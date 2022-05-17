陳蓓敏：市道回復利好港鐵 股價上望...
2022年05月17日 07:00
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美國加息步伐持續下，投資者擔心經濟壓力。雖然上周五美股終見反彈，道指重返32,000關口，納指掙扎向上爬向12,000水平。上周道指累跌逾2%，連跌七周，納指跌約3%。投資者在虛擬貨幣市場也見急速跳船，以避風險。美國執政黨為保選票，不斷到盟國作訪。繼俄，烏地緣政治不穩下，芬蘭和瑞典有意申請加入北約，為西方國家掛上鮮明旗幟。外圍政治局面更見多事之秋。
中國公布4月社會消費品零售總額，按年跌11.1%，較市場預期6.1%為弱。固定資產投資按年升6.8%，較上月回落。工業增加值按年跌2.9%。以上數據因受疫情影響。國內新增感染個案逐漸見穩，上海分段復工。中央在多個板塊落墨放鬆，有利刺激復甦表現。國内股市平穩，下半年在經濟提速下，應有較佳表現。港股仍見牛皮偏軟，於20,000以下徘徊。港鐵(00066)東鐵綫通車，第二季客運量和收入有望做好，社區活動逐步恢復，有利港鐵商場流量。物業項目如日出康城第十期和港島南岸等，可為集團發展利潤。建議吸納作防守性選擇，向上阻力位48元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有港鐵)