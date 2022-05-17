廖嘉豪：股債雙殺後或呈轉機

上周美股波動似乎反映了一種觀點，目前宏觀背景或對風險資產愈來愈不利。美國4月核心通脹按月增長0.6%，高於預期，或削弱了通脹見頂的說法，並增加了明年出現更鷹派貨幣政策結果的可能性。在接下來3次聯儲局議息會議，仍很大機會每次再加息50個基點，這種加息步伐甚至可能持續更長時間。

自今年年初以來，美國10年期國債和美股均出現了超過10%的損失。特別是2022年前四個月，10年期國債總回報率為負11.0%，標普500指數總回報率為負13.3%，再仔細看股市及債市兩個市場的6個月滾動虧損同時逾10%，是自1962年以來前所未見的情況。那麼自1962年以來其他股債雙殺的局面出現後，市場通常如何發展呢？美股及美國十年期國債，過去曾經有六次，6個月滾動負回報均超過4.5%，分別是今年4月、94年6月、84年5月、81年9月、80年3月及69年9月。當中四次是在加息周期中出現；其中三次發生後，聯儲局繼續加息或預計在未來3個月持續加息(即今年4月、94年6月、84年5月)。在寬鬆周期期間，只有出現過一次明顯的股債雙殺。

在今年4月之前的所有五次中，10年期國債6個月後回報率，全部轉為正數，平均達10.9%。至於股票方面，除了1969年那一次，標普500指數3個月後回報率也普遍呈現正數，平均回報率達6.2%。過往數據顯示股債雙殺後，金融市場並非一潭死水，債市經歷明顯調整後，呈現投資機會。當然大家仍需要留意，經濟增長可能令人失望、利率或通脹意外上升、疫情及地緣政治等變數，但不明朗因素充斥，亦凸顯高質素債券的另一種作用，在波動市況中或能分散及對沖資產組合中的風險，所以投資者可留意債市機會重臨。

至於環球股票方面，，在環境轉趨緊縮的情況下，企業盈利或很脆弱，2023年企業盈利下跌的可能性更大。這種對利潤下降的擔憂或是拖累股市備受挑戰的一個因素。現在還不適宜傾向於改變對股票市場的防禦性偏好，當中一些必需消費品，還有醫藥和網絡安全行業的主題性部署，仍較大機會長線跑贏。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪