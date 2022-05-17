美股個別發展　紐油升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.19；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7970；美元兌日圓處128.98；歐元報1.0436，英鎊報1.2324。金價處1,825.82美元。布油報114.06美元，紐油處111.98美元。比特幣跌4%，報3萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●港股ADR指數全日上揚，按比例計算，收報20,064點，升113點或0.57%。

●即月恒生指數夜期收報20,077點，升153點，高水127點，成交17,482張。

●股神巴菲特旗下的公司巴郡披露了13F持倉文件。截至3月底止，巴郡首五大重倉股為蘋果公司(Apple Inc.)、美國銀行、美國運通、雪佛龍和可口可樂。

●騰訊音樂公布截至3月底止季度業績，期內公司淨利潤為6.49億元人民幣(下同)，按年跌33.7%；非國際財務報告準則(Non-IFRS)淨利潤為9.39億元，按年跌23.96%。

●紐約期油6月合約收報3.71美元，漲幅3.56%，每桶報114.2美元。

●紐約期金6月合約收漲0.32%，每安士報1,814美元。

●德國DAX指數收跌0.45%，報13,964點；法國CAC指數收跌0.23%，報6,347點；英國富時100指數收跌0.63%，報7,464點