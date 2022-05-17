王美鳳：港銀結餘充裕　跟足美加息機會微

疫情衝擊全球供應鏈，推動美國通脹升至近40年新高。事實上，高通脹問題已持續多個月，美國聯儲局已視打擊通脹為首要任務，亦剛於5月議息會議中宣布加息半厘，同時公布6月起縮減資產負債表計劃，符合市場預期。同時，美國聯儲局已預告可能於6月及7月各加息半厘，較過往加息周期明顯提速。香港採用聯繫匯率制度，港息趨勢主要跟隨美息，只是步伐及調整速度未必一致；美息加快上升的情況下，港息走勢將會如何？

現時港元拆息（HIBOR）按揭計劃的選用比例達97%，當H按息觸及以最優惠利率按揭(P按)為基準的封頂息率前，按息變化便主要由HIBOR升跌所影響。拆息波動性較大，過往一向早於最優惠利率(P)上調，拆息主要受美國利率、銀行結餘充裕程度、本港資金流向，以及港元供求等因素影響。在銀行體系結餘充裕的情況下，港元拆息升速較常滯後於美息。雖然在不同因素下，歷史做法不一定重複，但仍具參考價值，筆者嘗試在此回顧對上一次美息上升周期之港息變化作參考。

前提是2008年金融海嘯延長了美國當時的減息周期，累計減幅5.25厘，而港P共減3厘，減幅小於美息。隨着經濟回穩，美國始於2015年底啟動加息周期，加息0.25厘，再於2016年底加息0.25厘，2017年正式開啟持續加息步伐，3月中再加息0.25厘，其時美國利率共加了0.75厘，聯邦基金利率處於0.75至1厘，而一個月美元拆息升至約0.92厘。本港HIBOR方面，當時一個月港元拆息約0.45厘，較2015年進入加息周期前約0.24厘有所上升，但較美元拆息仍低0.47厘，期內香港銀行體系結餘逾2,500億元，而在拆息仍明顯偏低下，當時P息亦未有需要上調。

今年5月美國如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率同樣是處於0.75至1厘；而現時本港銀行體系結餘約3,000餘億元，更為充裕，現時一個月拆息約在0.2厘水平，一個月美元拆息已升至約0.83厘，港元拆息亦較大機會在銀行結餘充裕下不會跟足美息升幅，料或逐步升至約0.4厘，屆時實際按息約1.7厘。

中原按揭董事總經理 王美鳳