林嘉麒：美股大調整恐未完

標指上周下跌約2%，連跌6周，上周五的反彈已令美股暫時避過熊市。至於納指，全周更出現轉向，由跌變升1.5%。股債資金同時出現外流，其中，美國債券基金按周走資規模更倍增，股債資金分別連續18周及3周錄得流出。數字是滯後，資金外流亦沒有甚麼大不了，關鍵是股債同時出現沽壓是否告一段落。以美國10年期債息作參考，短短5個交易日最高見3.2厘，最低則見2.81厘，幅度之大頗為罕見。

基於上周跨資產市場急劇波動，債券沽壓嚴重，但美國10年期債息衝上近3.2厘後就一瞬即逝，某程度上反映長達近5個月的債券動盪期可能接近尾聲。一方面，除資金外流規模太多可能促成鐘擺之外，債券走勢是反映通脹預期，若參考利用名義和通脹掛鈎債券報價創建的通脹預期指標「損益平衡通脹率」(Breakeven Rate)，數字已由4月時的3%，降至2.7%，單計上周已累跌20點子，創兩年來最大單周跌幅。再配合資金走勢，根據EPFR數字，美國通脹掛鈎債券已連續3星期出現外流，顯示通脹預期回落情況下，投資者已減少對沖風險。

以往股市見底信號包括市場上只有淡友，沒有好友；大戶會口是心非，邊叫沽邊摸底入市，但似乎尚未出現。再者，觀乎市場成交及資金流向，打從上周四起，率先顯著反彈是一批主題型惟業績欠奉的小型股，部分剛公布的業績更被彈至一文不值，斷估大戶重新建倉，首批目標股份不會是這類。罕有先由小型股率先炒上，大型股當然有機會接力，但從上周表現，大致可結論為市場對標指牛市保衞戰，趁一個超賣後反彈期買進超低殘的高啤打股，以求在最短時間享受最大升幅的策略而已。

斷定市況見底與否，市場愛用投資者有否徹底舉手投降而外逃情況作為量度，美銀用多個外逃指標，暫時只有3個出現投降信號。有美資基金形容，股市終極築底期間，機構投資者往往連愛股都會沽出減磅，蘋果公司(Apple Inc.)股價是指標之一。該公司年初至今跌幅不足兩成，現水平距離137美元的100周均線尚遠，另一個極恐慌信號未出現。再者，從2008年甚至再之前的市場大調整經驗計，信貸市場動盪以至市場失靈的出現才是大調整的終結。

今年股市波動，債券更波動，但企業債市場相對平靜，相關債券息差仍處於遠低過以往波動期水平，是代表經濟特別好，或是尚未發生，時間會說明。

值得留意，數據顯示，目前市場對2023年底的預期通脹是4.09%，而交易員預期，聯邦基金利率升至約3厘後，2024年開始減息。如果預期準確的話，市場正押注聯儲局將會首次在實質利率出現負一厘情況下終止加息，而非一直以來待實質利率回復正數才結束加息周期。這才是股市最大的催化劑！

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者並未持有以上股份)