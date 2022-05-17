中國連續4個月減持美債　日本受累貶值狂掟貨

美國財政部周一(16日)發布的月度國際資本流動報告(TIC)顯示，在2022年3月，海外投資者淨減持973億美元美債。截至報告日，海外投資者持有美債規模降至7.6136萬億美元，為6個月以來最低。美債三大海外持有國當中，日本和中國當月均減持美債。

其中，中國對美債的持有量降低152億美元，由1.0548萬億美元降至1.0396萬億美元。中國已連續4個月減持美債，仍是美債第二大持有國，但持有總量跌至2018年12月以來逾3年最低。

日本亦大手筆拋售739億美元的美債，令其持倉規模降至1.232萬億美元，創下兩年以來新低。由於日圓兌美元大幅貶值，鼓勵日本投資者在財政年度末拋售美國資產，以利用匯率變動的機會鎖定獲利。

值得一提的是，日本在3月份大舉拋售美債，很可能只是展開一系列拋售的前奏。

日本財務省4月公布的多組數據顯示，日本投資者之後曾多次淨賣出美國國債，由於日圓大貶值推高匯率對沖成本，所以即使10年期美債孳息率自2018年以來首次逼近3%，也無法吸引日本投資者，尤其是在匯率對沖方面一絲不苟的日本壽險公司。

隨着日元弱勢，持有美元計價資產的日本投資者將不得不支付更多費用來對沖匯率波動風險。匯率波動削弱他們的投資收益。

截至3月，日本仍是美債最大的海外持有國。