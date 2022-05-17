【高盛推介】比亞迪急漲上試250元
2022年05月17日 10:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：日前上海市副市長陳通表示，從周一(16日)起分階段推進復商復市，汽車股急彈。比亞迪股份周二(17日)早段最高見250港元，突破近3個月高位。現報247.8元，升約4.3%，領漲恒指。中汽協公布最新數據，上月汽車企業出口為14.1萬輛，按年跌6.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周一獲資金轉向流入，有約290萬元，並見流入牛證的資金集中在220及210元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的比迪購(15235)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨比迪購(25196)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(51943)，與現價有約35元收回距離。
比迪購25196，行使價300元，2022年7月25日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低面值。
比迪購15235，行使價289.08元，2022年8月24日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、貼價。
比迪牛51943，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽15236，行使價200元，2022年9月27日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。
比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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