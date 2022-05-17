【高盛推介】比亞迪急漲上試250元

高盛(亞洲)有限責任公司：日前上海市副市長陳通表示，從周一(16日)起分階段推進復商復市，汽車股急彈。比亞迪股份周二(17日)早段最高見250港元，突破近3個月高位。現報247.8元，升約4.3%，領漲恒指。中汽協公布最新數據，上月汽車企業出口為14.1萬輛，按年跌6.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周一獲資金轉向流入，有約290萬元，並見流入牛證的資金集中在220及210元收回區域的產品。

比迪購25196，行使價300元，2022年7月25日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低面值。

比迪購15235，行使價289.08元，2022年8月24日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、貼價。

比迪牛51943，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽15236，行使價200元，2022年9月27日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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